Torreira'yı Bir An Olsun Yalnız Bırakmayan Devrim Özkan'ın Maçı Babasıyla Birlikte İzlediği Ortaya Çıktı
Torreira'yı Bir An Olsun Yalnız Bırakmayan Devrim Özkan'ın Maçı Babasıyla Birlikte İzlediği Ortaya Çıktı
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı sevgilisi Devrim Özkan Beşiktaş karşılaşmasında da yalnız bırakmamıştı. Maç öncesi birbirlerinin ellerini öperek şans alan Devrim Özkan'ın maçı babasıyla birlikte izlediği ortaya çıktı.
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Bir süre önce aşklarına ikinci bir şansı veren Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı taraftarların olduğu kadar magazin dünyasının da gündemine oturuyor.
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Güzel oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreria geçtiğimiz aylarda barışmalarının ardından sosyal medyadan paylaştıkları romantik pozlara da anında geri dönmüştü.
Yeniden bir araya gelmelerinin ardından sevgilisinin her maçını en önden takip eden ve maç öncesi kendisine şans veren Özkan, Torreira'yı Galatasaray-Beşiktaş maçında da yalnız bırakmamıştı.
Maç öncesi sevgilisine şans öpücüğü veren Devrim Özkan'ın maçı babasıyla birlikte izlediği ve ikilinin Torreira'yı en önden destekledikleri ortaya çıktı!
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