Artık Üç Kişi Olan Bieber Ailesinden İlk Poz Geldi: Cadılar Bayramı Kostümlerine Oğullarını da Dahil Ettiler!
Artık Üç Kişi Olan Bieber Ailesinden İlk Poz Geldi: Cadılar Bayramı Kostümlerine Oğullarını da Dahil Ettiler!
Ağustos ayında oğulları Jack Blues Bieber'ı kucağına alan Justin ve Hailey çiftinden Cadılar Bayramı'na özel aile pozu geldi.
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Hailey Bieber ve Justin Bieber çifti şüphesiz Hollywood'un en gözde isimlerinden biri olmanın yanı sıra şu sıralar aileleriyle de beğeni topluyor.
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2018 senesinde dünyaevine giren ve evlendikleri günden bu yana bebek haberi vermeleri beklenen Bieber çifti geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini duyurmuştu.
Jack Blues Bieber adını verdikleri oğullarını ağustos ayında kucaklarına alan yeni anne ve baba şimdilik oğullarının ayaklarını göstermekle yetiniyordu.
Ünlü çiftin geçtiğimiz senelerde yaptıkları Cadılar Bayramı paylaşımları de en sevilenler arasına girmeyi başarıyordu fakat bu seneki kalpleri resmen eritti!
İkilinin bu seneki pozu ise birçok kişinin favorisi oldu! Oğulları Jack Blues'u da Cadılar Bayramı kostümlerine dahil eden Bieberlara yine beğeni yağdı.
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