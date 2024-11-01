Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü İsimlerin Cadılar Bayramı Kostümlerinin Arasından En Korkunç Görünümü Seçiyoruz!

Ünlü İsimlerin Cadılar Bayramı Kostümlerinin Arasından En Korkunç Görünümü Seçiyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 23:50

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı ülkemizde de kimileri tarafından büyük hazırlıklarla karşılanır oldu. Büyük organizasyonlardan oluşan etkinliklere birçok ünlü isim de akın ediyor... Peki bu sene ünlü isimlerin kostüm seçimleri nasıl oldu? Gelin o görünümlere birlikte bakalım ve favori ismi birlikte seçelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Sibil Çetinkaya

Sibil Çetinkaya

Rachel Araz

Rachel Araz

Derin Talu

Derin Talu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ala Tokel

Ala Tokel

Edis

Edis

Deren Talu

Deren Talu

Danla Bilic

Danla Bilic

Sizin favori Cadılar Bayramı görünümünüz hangisi? Hadi oylayalım

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın