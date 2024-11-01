Ünlü İsimlerin Cadılar Bayramı Kostümlerinin Arasından En Korkunç Görünümü Seçiyoruz!
Ünlü İsimlerin Cadılar Bayramı Kostümlerinin Arasından En Korkunç Görünümü Seçiyoruz!
Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı ülkemizde de kimileri tarafından büyük hazırlıklarla karşılanır oldu. Büyük organizasyonlardan oluşan etkinliklere birçok ünlü isim de akın ediyor... Peki bu sene ünlü isimlerin kostüm seçimleri nasıl oldu? Gelin o görünümlere birlikte bakalım ve favori ismi birlikte seçelim 👇
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Cemal Can Canseven
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Şevval Şahin
Sibil Çetinkaya
Rachel Araz
Derin Talu
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Ala Tokel
Edis
Deren Talu
Danla Bilic
Sizin favori Cadılar Bayramı görünümünüz hangisi? Hadi oylayalım
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