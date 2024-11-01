Ünlü İsimlerin Cadılar Bayramı Kostümlerinin Arasından En Korkunç Görünümü Seçiyoruz!

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı ülkemizde de kimileri tarafından büyük hazırlıklarla karşılanır oldu. Büyük organizasyonlardan oluşan etkinliklere birçok ünlü isim de akın ediyor... Peki bu sene ünlü isimlerin kostüm seçimleri nasıl oldu? Gelin o görünümlere birlikte bakalım ve favori ismi birlikte seçelim 👇