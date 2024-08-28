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Cinsiyet Partisine Bekleniyorsunuz: Margot Robbie'nin Karnının Şekline Göre Bebeğinin Cinsiyetini Ne?

Cinsiyet Partisine Bekleniyorsunuz: Margot Robbie'nin Karnının Şekline Göre Bebeğinin Cinsiyetini Ne?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 18:23

Namı diğer Barbie, Margot Robbie ve eşi Tom Ackerly bebek haberi ile tüm dünyayı şaşırtmış ve müjdeli haber kısa süre içinde gündeme oturmuştu hatırlarsanız. Bebeğe doyduğumuz bu senede ise kucaklarına alacakları çocuğun cinsiyeti ayrı bir merak konusu oldu! Gelin hamilelerde karın şekli rivayetiyle cinsiyet tahminini Margot Robbie'de deneyelim!

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Elini attığı her rolü başarıyla canlandıran ve hafızalara birbirinden farklı birçok rolle yerleşen Margot Robbie'yi son dönemde hem ekranlardan hem de kırmızı halıdaki dikkat çekici görünümlerinden yakından takip ediyoruz.

Elini attığı her rolü başarıyla canlandıran ve hafızalara birbirinden farklı birçok rolle yerleşen Margot Robbie'yi son dönemde hem ekranlardan hem de kırmızı halıdaki dikkat çekici görünümlerinden yakından takip ediyoruz.

Hollywood’un parlayan yıldızlarından Margot Robbie 2016 yılında yapımcı Tom Ackerley ile yaptığı evlilikten yıllar sonra müjdeli bir haberle herkesi şaşırtmıştı.

Hollywood’un parlayan yıldızlarından Margot Robbie 2016 yılında yapımcı Tom Ackerley ile yaptığı evlilikten yıllar sonra müjdeli bir haberle herkesi şaşırtmıştı.

Barbie ile yakaladığı başarıyı katlayan Robbie'nin film sektöründen uzaklaşmak istemesinin nedeni meğerse bebek haberleriymiş!

Barbie ile yakaladığı başarıyı katlayan Robbie'nin film sektöründen uzaklaşmak istemesinin nedeni meğerse bebek haberleriymiş!

Karnı belirgin bir şekilde kameralara yakalanmasıyla ortaya çıkan bu güzel haberi medyanın gözü önünde değil de daha özel bir şekilde yaşamayı tercih eden isim haberi de böyle duyurmuş oldu!

Karnı belirgin bir şekilde kameralara yakalanmasıyla ortaya çıkan bu güzel haberi medyanın gözü önünde değil de daha özel bir şekilde yaşamayı tercih eden isim haberi de böyle duyurmuş oldu!

Geçtiğimiz gün İtalya'da görüntülenen Robbie'nin karnı burnunda halleri ise yine cinsiyet tahminlerini beraberinde getirdi!

Geçtiğimiz gün İtalya'da görüntülenen Robbie'nin karnı burnunda halleri ise yine cinsiyet tahminlerini beraberinde getirdi!
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Hamilelikte karın şekline göre bebeğin cinsiyetini tahmin etmek, halk arasında yaygın bir inanış bildiğiniz gibi. Gelin biz de Robbie'nin karnına göre birlikte cinsiyet tahmininde bulunalım!

Hamilelikte karın şekline göre bebeğin cinsiyetini tahmin etmek, halk arasında yaygın bir inanış bildiğiniz gibi. Gelin biz de Robbie'nin karnına göre birlikte cinsiyet tahmininde bulunalım!

Eğer hamilelikte karın yuvarlaksa, bebeğin kız olacağına inanılıyor. Bu görüşe göre, yuvarlak karın, bebeğin daha çok içerde ve merkezi bir yerde olduğu anlamına geliyor ve kız bebekler genellikle bu tür bir karın şekliyle ilişkilendiriliyor.

Eğer hamilelikte karın yuvarlaksa, bebeğin kız olacağına inanılıyor. Bu görüşe göre, yuvarlak karın, bebeğin daha çok içerde ve merkezi bir yerde olduğu anlamına geliyor ve kız bebekler genellikle bu tür bir karın şekliyle ilişkilendiriliyor.

Karnın daha geniş ve aşağıda olması ise bebeğin erkek olacağına işaret ediyor. Bu görüşe göre de geniş ve düşük karın, erkek bebeklerin daha fazla yer kapladığı anlamına geliyor.

Karnın daha geniş ve aşağıda olması ise bebeğin erkek olacağına işaret ediyor. Bu görüşe göre de geniş ve düşük karın, erkek bebeklerin daha fazla yer kapladığı anlamına geliyor.

Canı tatlı mı çekiyor tuzlu mu, Ayşe mi geliyor Hakkı mı bilmiyoruz ama...Gözlemlerimize göre bu biraz kız karnı gibi duruyor!

Canı tatlı mı çekiyor tuzlu mu, Ayşe mi geliyor Hakkı mı bilmiyoruz ama...Gözlemlerimize göre bu biraz kız karnı gibi duruyor!

Güzeller güzeli Margot Robbie kendisi gibi bir kız annesi olur mu dersiniz? Son söz sizin, hadi oylayalım👇

Güzeller güzeli Margot Robbie kendisi gibi bir kız annesi olur mu dersiniz? Son söz sizin, hadi oylayalım👇
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Söz sizde! Sizce bebek...

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