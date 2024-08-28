Cinsiyet Partisine Bekleniyorsunuz: Margot Robbie'nin Karnının Şekline Göre Bebeğinin Cinsiyetini Ne?

Namı diğer Barbie, Margot Robbie ve eşi Tom Ackerly bebek haberi ile tüm dünyayı şaşırtmış ve müjdeli haber kısa süre içinde gündeme oturmuştu hatırlarsanız. Bebeğe doyduğumuz bu senede ise kucaklarına alacakları çocuğun cinsiyeti ayrı bir merak konusu oldu! Gelin hamilelerde karın şekli rivayetiyle cinsiyet tahminini Margot Robbie'de deneyelim!