Resmen Ayrılıklar Senesi: Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup Ayrılık İddialarını Doğruladı!
Resmen Ayrılıklar Senesi: Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup Ayrılık İddialarını Doğruladı!
Sosyal medya hesabından soyadını 'Sütşurup' olarak değiştiren Melis Sandal'ın Mustafa Sandal'la ayrıldığı iddia edilmişti. İlk defa çıkan haberlele ilgili konuşan Melis Sütşurup'un sözleri iddiaları doğruladı.
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Geçtiğimiz hafta magazin manşetleri bir ayrılık iddiasıyla daha fena çalkalanmış, Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'un yollarını ayırdığı söylenmişti.
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Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup ile 2022 senesinde dünyaevine giren Mustafa Sandal'ın adı da 2024 senesinde ayrılık fırtınasına yakalanan ünlü çiftlerin arasında yerini buldu.
Birkaç gün önce evliliklerindeki çatırdamalarla gündeme gelen Sandal çiftinin ayrılık haberlerine karışmasının ilk nedeni ise Sütşurup'un sosyal medya hesabından 'Sandal' soyadını kaldırması olmuştu.
İddiaların ortaya atılmasından kısa bir süre sonra ise Melis Sütşurup ilk defa kameralara konuştu.
Birlikte gittikleri Londra seyahatinde tartıştıkları ve İstanbul'a ayrı döndükleri iddia edilen Melis Sütşurup kameralara "Her şey bildiğiniz gibi" cevabını verdi.
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