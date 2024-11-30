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Euphoria Dizisiyle Kalplere Yerleşen Jacob Elordi'nin Radikal İmaj Değişikliğini Görenler Dönüp Bir Daha Baktı

Euphoria Dizisiyle Kalplere Yerleşen Jacob Elordi'nin Radikal İmaj Değişikliğini Görenler Dönüp Bir Daha Baktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.11.2024 - 11:33

Son yılların en parlak çıkış yapan oyuncularından biri olarak, hem yeteneği hem de karizmasıyla dikkatleri üzerine çeken Jacob Elordi şöhret basamaklarını hızla tırmanıyor. Euphoria dizisindeki Nate rolüyle büyük bir hayran kitlesi edinen isim son zamanlarda göz önünde olmayı sürdürüyor. Aşk hayatından tutun da oyunculuğuna kadar sık sık gündeme damga vuran Elordi bu sefer de imaj değişikliğiyle adından bahsettirdi. Sakal bırakma kararı alan ismin yeni görünümü kısa sürede X kullanıcıları tarafından yoruma boğuldu. Gelin oyuncunun yeni imajına birlikte bakalım...

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Ünlü gençlik dizisi Euphoria'daki Nate Jacobs rolüyle kısa sürede tanınırlığını arttıran Jacob Elordi gönüllerde taht kuran oyunculardan biri olmayı başardı.

Ünlü gençlik dizisi Euphoria'daki Nate Jacobs rolüyle kısa sürede tanınırlığını arttıran Jacob Elordi gönüllerde taht kuran oyunculardan biri olmayı başardı.

Son olarak başarılı aktör Barry Keoghan'la başrollerini paylaştığı 'Saltburn' isimli kara komedi gerilim filmiyle izlediğimiz ismi bu zamana kadar canlandırdığı karakterlerde hep benzer tarzlarla görmüştük.

Son olarak başarılı aktör Barry Keoghan'la başrollerini paylaştığı 'Saltburn' isimli kara komedi gerilim filmiyle izlediğimiz ismi bu zamana kadar canlandırdığı karakterlerde hep benzer tarzlarla görmüştük.

Daha önce yer alacağı yapımlar haricinde birçok kez imaj değiştiren Elordi bu sefer bambaşka bir tarzla karşımıza çıktı.

Daha önce yer alacağı yapımlar haricinde birçok kez imaj değiştiren Elordi bu sefer bambaşka bir tarzla karşımıza çıktı.

Sakal bırakan ve saçlarını uzatan Jacob Elordi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sakal bırakan ve saçlarını uzatan Jacob Elordi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oyuncunun sakalsız haliyle sakallı imajının birbiriyle yakından uzaktan alakasının olmaması X kullanıcılarından da nasibini aldı.

Oyuncunun sakalsız haliyle sakallı imajının birbiriyle yakından uzaktan alakasının olmaması X kullanıcılarından da nasibini aldı.
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"Tarihte sakalın kendisini daha az çekici hale getirdiği ilk adam"

"Tarihte sakalın kendisini daha az çekici hale getirdiği ilk adam"
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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