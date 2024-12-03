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Yeşilçam'ın Güzel Oyuncuları Çocukluğumuza Renk Katan Winx Perilerini Canlandırsaydı Hangi Karakter Olurlardı?

Yeşilçam'ın Güzel Oyuncuları Çocukluğumuza Renk Katan Winx Perilerini Canlandırsaydı Hangi Karakter Olurlardı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.12.2024 - 01:07

Türk sinemasının altın çağı olarak kabul edilen Yeşilçam dönemi, birbirinden yetenekli oyuncuların zarafetleri ve güzellikleriyle hafızalara kazınmış ve Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit gibi isimler, 60’lar ve 70’lerin en parlayan yıldızları olmuştu. Her biri, kendi dönemi için birer ikon olmasının yanı sıra, yetenekleriyle de büyük takdir toplamıştı. Peki bu efsanevi isimler, çoğumuzun çocukluğuna 2000'lerde damga vuran Winx’in peri karakterlerini canlandırsaydı kim hangi peri olurdu? @CobanYildizimg isimli bir X kullanıcısı Winx perilerini Yeşilçam'ın efsane isimleri canlandırsaydı hangi karakterleri oynardı flood'unu oluşturdu. 

Birçok çocuğun hayal dünyasında önemli bir yere sahip olan Winx perileri sihirli güçlere sahip altı peri kızının maceralarını anlatırken, Türkiye’deki izleyici kitlesini de gönlünden fethetmeyi başarmıştı. Winx perileri, cesur, zeki ve birbirinden farklı karakterleriyle bizi çocukların fangirl'lük taslamaya başladığı yıllara götürürken, Yeşilçam'ın ikonları çocukluğumuzun sihirli dünyasında hangi karakteri canlandırırdı? Gelin, birlikte bakalım!

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Filiz Akın- Stella

Filiz Akın- Stella

Gülşen Bubikoğlu-Flora

Gülşen Bubikoğlu-Flora

Hülya Koçyiğit-Tecna

Hülya Koçyiğit-Tecna

Türkan Şoray-Bloom

Türkan Şoray-Bloom

Oya Aydoğan-Layla

Oya Aydoğan-Layla
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Müjde Ar-Miusa

Müjde Ar-Miusa

Suna Yıldızoğlu-Icy

Suna Yıldızoğlu-Icy

Belgin Doruk-Stormy

Belgin Doruk-Stormy

Mine Mutlu-Darcy

Mine Mutlu-Darcy

Itır Esen-Roxy

Itır Esen-Roxy
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Emel Sayın- Daphne

Emel Sayın- Daphne
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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