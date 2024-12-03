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Nedir Bu "Hype"? Cüneyt Özdemir'den Mert Demir'in GQ Gecesinde Aldığı Ödüle Tepki: "Yüzün Kızarmıyor mu?"

Nedir Bu "Hype"? Cüneyt Özdemir'den Mert Demir'in GQ Gecesinde Aldığı Ödüle Tepki: "Yüzün Kızarmıyor mu?"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.12.2024 - 23:48

Geçtiğimiz saatlerde Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesi gündeme damga vurmuştu. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise gündem bu kadar yoğunken geçtiğimiz gece gerçekleşen GQ Men Of the Year Ödül Töreni'nin manşetlere konu olan görünümlerinden tutun da verilen ödüllere kadar birçok konunun gündemde kalmasını eleştirdii. 2 Aralık gecesi gerçekleşen ödül töreninin izleri sosyal medyaya yerini korumaya devam ederken Özdemir, Mert Demir'in aldığı 'Yılın Hype'ı ödülüne tepki gösterdi. 'Yılın Hype'ı ödülünü saçma ve anlamsız bir kategori olarak belirten ismin tepkisine gelin birlikte bakalım...

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Güney Kore, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor. Ülkede, son olarak Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilan ettiği ve tankların başkent Seul sokaklarına çıkarak gerginliğin doruğa ulaştığı öğrenilmişti.

Güney Kore, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor. Ülkede, son olarak Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilan ettiği ve tankların başkent Seul sokaklarına çıkarak gerginliğin doruğa ulaştığı öğrenilmişti.

Yaşananlarla ilgili detaylardan burada bahsettik:

Gözler tam Güney Kore'de yaşananlara dönmüşken bu sıkıyönetim kararı goygoycuların radarına girmiş ve kullanıcıların eşsiz yorumları X'i şenlendirmişti.

Gözler tam Güney Kore'de yaşananlara dönmüşken bu sıkıyönetim kararı goygoycuların radarına girmiş ve kullanıcıların eşsiz yorumları X'i şenlendirmişti.

Detaylar:

Güney Kore'de yaşananlar Dünya gündemini sarsarken Türkiye'de ise geçtiğimiz gün gerçekleşen GQ Men Of The Year ödül töreninde yaşananlar manşetlerde kalmaya devam diyor.

Güney Kore'de yaşananlar Dünya gündemini sarsarken Türkiye'de ise geçtiğimiz gün gerçekleşen GQ Men Of The Year ödül töreninde yaşananlar manşetlerde kalmaya devam diyor.

Geceye katılan ünlü isimlerden tutun da verilen ödüllere kadar birçok detay konuluşmaya devam ederken geçtiğimiz dakikalarda Cüneyt Özdemir'den dünya yaşanan bu olaylarla çalkalanırken Türkiye'de odağın hala GQ Ödülleri'nde olmasına sert bir tepki geldi.

Geceye katılan ünlü isimlerden tutun da verilen ödüllere kadar birçok detay konuluşmaya devam ederken geçtiğimiz dakikalarda Cüneyt Özdemir'den dünya yaşanan bu olaylarla çalkalanırken Türkiye'de odağın hala GQ Ödülleri'nde olmasına sert bir tepki geldi.

Gecede ödül alan isimlerden birisi de bu sene müziği kadar Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı ilişkiye de göz önünde olan Mert Demir oldu. 'Yılın Hype'ı ödülüne layık görülen Demir'e Özdemir' oldukça sert eleştirilerde bulundu.

Gecede ödül alan isimlerden birisi de bu sene müziği kadar Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı ilişkiye de göz önünde olan Mert Demir oldu. 'Yılın Hype'ı ödülüne layık görülen Demir'e Özdemir' oldukça sert eleştirilerde bulundu.
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"Nedir bu Hype?" şeklinde çıkışan Cüneyt Özdemir, araştırmaları sonucu "saçma" bulduğu o ödülü ayrı, ödülü alan Mert Demir'i yaşadığı ilişkiyle ayrı eleştirdi.

"Nedir bu Hype?" şeklinde çıkışan Cüneyt Özdemir, araştırmaları sonucu "saçma" bulduğu o ödülü ayrı, ödülü alan Mert Demir'i yaşadığı ilişkiyle ayrı eleştirdi.

Özdemir'in dünya genelinde yaşananları gözlere soktuğu, bu tür ödüllerin gerçek anlamda bir değeri olmadığını ve sahneye çıkıp teşekkür etmek gibi eylemlerin yüzeysel ve samimiyetsiz olduğunu belirttiği o tepkisini şöyle bırakalım...

Özdemir'in dünya genelinde yaşananları gözlere soktuğu, bu tür ödüllerin gerçek anlamda bir değeri olmadığını ve sahneye çıkıp teşekkür etmek gibi eylemlerin yüzeysel ve samimiyetsiz olduğunu belirttiği o tepkisini şöyle bırakalım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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