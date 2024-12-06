Hakkında Gözaltı Kararı Çıkan Deniz Akkaya'nın 9 Gündür Firari Olduğu Ortaya Çıktı
Hakkında Gözaltı Kararı Çıkan Deniz Akkaya'nın 9 Gündür Firari Olduğu Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Akkaya hakkında tehdit ve hakaret suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre 26 Kasım’da, hakkında çıkan tehdit ve hakaret suçlamaları nedeniyle gözaltı kararı verilen Akkaya'yla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Deniz Akkaya'nın 9 güne rağmen hâlâ yakalanamadığı ortaya çıktı. Eski mankenin nerede olduğu bilinmezken kendisinin paylaşımları dikkat çekti. Detaylara birlikte bakalım...
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Kızıyla yaşadığı sorunları sosyal medya hesabına taşımasının ardından manşetlere bomba gibi düşen Deniz Akkaya'nın adı gündemden bir an olsun düşmüyor.
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Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin'in açtığı 'Vesayet' davasında kendisinin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği ve tüm mal varlığına el konulduğu iddia edilmişti. Bu iddialara büyük tepki gösteren Akkaya, sadece suçlamaları reddetmekle kalmayıp, davaya bakan hakime sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditler yağdırmıştı.
Geçtiğimiz hafta ise hakaret ve tehdit suçlamaları yüzünden hakkında soruşturma açılan Deniz Akkaya'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti.
Karar sonrası "Bir hakimin iki dudağı arasında kararlar alınıyor ise bu ülkede bitmişiz. Herkes neden bu kadar heyecanlı, gereken hukuki süreci işletiriz. Reddi hakim yaptığımız hakimdir bu olayın baş kahramanı. İstiyorlar ki her şey saman altından götürülsün." açıklamasında bulunan ismin son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilmesi talep edilmişti.
Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, 26 Kasım günü gözaltı kararı çıkan Deniz Akkaya'nın gözaltına alınamadığı ve 9 gündür firari olduğu ortaya çıktı.
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Firarı durumda olduğu bilinen Deniz Akkaya'nın nerede olduğu bilinmezken kendisi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam ediyor.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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