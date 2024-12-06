Narin Güran Cinayetinde Savcıdan Mütalaa: 4 Kişi Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstendi
Narin Güran Cinayetinde Savcıdan Mütalaa: 4 Kişi Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstendi
Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
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Eski Diyarbakır Barosu Başkanı, Avukat Nahit Eren, cumhuriyet savcısının Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibarıyla sunduğunu açıkladı.
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“Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan Narin dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibariyle sunmuştur. Savcılık esas hakkındaki mütalaasında 4 sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ile cezalandırılmalarını talep etmiştir. 26 Aralıkta Narin için Adalet demek için 8. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yerimizi alacağız.”
Savcılık, 12 tutuklu sanığın bulunduğu dosyada, Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ile birlikte cesedi dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Narin Güran cinayetinde iki duruşma, 26 Aralık’ta yapılacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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