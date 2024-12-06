Narin’in Cinayetinden Tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın Avukatı Konuştu: “Bu Davada Kimseden İtiraf Gelmeyecek”
Narin’in Cinayetinden Tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın Avukatı Konuştu: “Bu Davada Kimseden İtiraf Gelmeyecek”
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklananlardan biri de Nevzat Bahtiyar olmuştu. Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle dere kenarların gömdüğünü söylemişti. Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, katıldığı televizyon programında dava ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Avukat Eryılmaz, Narin cinayeti ile ilgili kimseden itiraf gelmeyeceğini söyledi.
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Narin Güran’ın, uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmış ve anne ile ağabeyi dahil 12 kişi olayla ilgili tutuklanmıştı.
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Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında açıklamalarda bulunan Nevzat Yıldırım’ın avukatı Ali Eryılmaz, Narin’in cansız bedenini dere yatağına saklayan Nevzat Bahtiyar’ın dikkat çeken çelişkili ifadeleri hakkında şunları söyledi: “İlk ifadesini kendisini ve ailesini güvende hissetmediği için verdiğini söyledi. Ama sonra doğruları anlatmaya başladı. Son ifadesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Son ifadesi HTS kayıtlarıyla da uyumlu. 26 Aralık’taki duruşmada bu son ifadenin arkasında duracağız.”
Avukat Eryılmaz, bir başka önemli detayı şöyle paylaştı: “Nevzat Bahtiyar, su kesintisi için Salim Güran’la yaptığı telefon konuşması sırasında arkadan bir kadın sesi duyduğunu söyledi.”
Eryılmaz, 26 Aralık’taki ikinci duruşmada nelerin delil olarak kullanacağı sorusuna, her yeni çıkan delilin zaten Nevzat Bahtiyar’ın bu cinayetin içerisinde olmadığını; sonradan dahil edildiğini gösterdiğini ve gerçek katilleri işaret ettiğini söyledi. Eryılmaz, “Bu cinayetle ilgili kimseden itiraf gelmeyecek” dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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