Narin’in Cinayetinden Tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın Avukatı Konuştu: “Bu Davada Kimseden İtiraf Gelmeyecek”

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklananlardan biri de Nevzat Bahtiyar olmuştu. Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle dere kenarların gömdüğünü söylemişti. Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, katıldığı televizyon programında dava ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Avukat Eryılmaz, Narin cinayeti ile ilgili kimseden itiraf gelmeyeceğini söyledi.