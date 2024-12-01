Gazeteci Sina Koloğlu, Üst Düzey Bir İsmin İtirafını Yazdı: "Reyting Uğruna Narin'in Hayatını Heba Ettik"
Gazeteci Sina Koloğlu, Üst Düzey Bir İsmin İtirafını Yazdı: "Reyting Uğruna Narin'in Hayatını Heba Ettik"
Kaynak: https://www.odatv.com/yazarlar/sina-k...
Ünlü gazeteci Sina Koloğlu, OdaTV'de yazdığı yazısında televizyon dünyasıyla ilgili önemli detaylara yer verdi. Yazısında Annem Ankara ile ilgili bilgilere yer veren ünlü gazeteci, ekranlarda yer alan şiddet unsurlarının altını çizdi. Bir büyük haber kanalının üst düzey ismiyle konuştuğundan bahseden Koloğlu, yöneticinin 'Narin' itirafını yazısına taşıdı.
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Televizyon dünyasının gündeminde son günlerde RTÜK cezaları var.
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Dört dizinin aldığı 2 kez yayın durdurma cezasının konuşulduğu bu günlerde ekranlarda yer alan şiddet unsurları da tartışmaların merkezinde yer alıyor.
Ünlü gazeteci Sina Koloğlu, OdaTV'deki son yazısında gündeme yönelik konulara değindi.
"Haberler cinsiyete dayalı şiddet haberleri ile dolu" diyen Koloğlu, önemli bir bilgi paylaştı.
Büyük bir haber kanalının üst düzey ismiyle konuştuğunu söyleyen Koloğlu, yöneticinin reytingle ilgili şu itirafta bulunduğunu aktardı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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