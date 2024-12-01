"Televizyon Benim DNA'm" Diyen Acun Ilıcalı TV8'in Yıllık Giderini Açıkladı!
"Televizyon Benim DNA'm" Diyen Acun Ilıcalı TV8'in Yıllık Giderini Açıkladı!
Medya devi olan Acun Ilıcalı, iş hayatından özel hayatına her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne katılan Ilıcalı, hayatına dair pek çok konuda soruları yanıtladı. Programda şu anki maddi gücünü elde etmek için hangi yollardan geçtiğini anlatan Acun Ilıcalı, TV8'le ilgili de detayları belirtti. Televizyondan soğumadığını, televizyonun onun DNA'sı olduğunu belirtmesinin yanı sıra kanalın yıllık giderini de açıkladı. Bakalım TV8'in yıllık gideri ne kadarmış?
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Bir medya devine dönüşen Acun Ilıcalı, iş hayatından özel hayatına her hareketiyle gündem olan isimlerden biri.
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Çok yönlü bir insan olmasının da bunda etkisi çok elbette... Televizyoncu olarak, spor sevdalısı ya da Fenerbahçe yöneticisi olarak, yurt dışında yaptığı işler olarak ele alındığında konuşulacak pek çok konu oluyor elbette.
Hülya Avşar'ın YouTube programı olan Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne katılan Ilıcalı, hayatına dair pek çok detaya dair sorulara yanıt verdi.
Hülya Avşar'ın "Televizyonculuktan soğudun mu?" sorusu üzerine, "Televizyon benim DNA'm, tabiatım." diyen Ilıcalı, TV8'in yıllık giderini açıkladı.
"TV8 batarsa benim bütün sülalem iki nesil borç ödemek zorunda kalır" diyen Ilıcalı, TV8'in yıllık giderinin 50 milyon dolar olduğunu açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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