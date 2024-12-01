"Televizyon Benim DNA'm" Diyen Acun Ilıcalı TV8'in Yıllık Giderini Açıkladı!

Medya devi olan Acun Ilıcalı, iş hayatından özel hayatına her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne katılan Ilıcalı, hayatına dair pek çok konuda soruları yanıtladı. Programda şu anki maddi gücünü elde etmek için hangi yollardan geçtiğini anlatan Acun Ilıcalı, TV8'le ilgili de detayları belirtti. Televizyondan soğumadığını, televizyonun onun DNA'sı olduğunu belirtmesinin yanı sıra kanalın yıllık giderini de açıkladı. Bakalım TV8'in yıllık gideri ne kadarmış?