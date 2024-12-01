Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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2. 😂
3. Umut, Rüzgar, Firaz ve sonunda imam...
4. Metehan'ın bir türlü mutlu olamaması... Acaba?
5. 😂
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6. Bu imam birine benziyor, diyoruz! Bakın kimmiş😂
7. Bırakamam!
9. 😂
10. Çok komik, gerçekse daha da komik
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11. Bıktık yav
13. Annem Ankara'nın yeni Caroline'i
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17. Sadi Hüdayi'nin pumpkin spice latte aşkı
20. Ve son olarak Kasım ayına şöyle veda edenler el kaldırsın!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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