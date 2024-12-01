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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.12.2024 - 17:17

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Mizahşörler Kızılcık Şerbeti için iş başındaydı...

2. 😂

2. 😂
twitter.com

3. Umut, Rüzgar, Firaz ve sonunda imam...

3. Umut, Rüzgar, Firaz ve sonunda imam...
twitter.com

4. Metehan'ın bir türlü mutlu olamaması... Acaba?

4. Metehan'ın bir türlü mutlu olamaması... Acaba?
twitter.com

5. 😂

5. 😂
twitter.com
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6. Bu imam birine benziyor, diyoruz! Bakın kimmiş😂

6. Bu imam birine benziyor, diyoruz! Bakın kimmiş😂
twitter.com

7. Bırakamam!

7. Bırakamam!
twitter.com

8. 😂

9. 😂

9. 😂
twitter.com

10. Çok komik, gerçekse daha da komik

10. Çok komik, gerçekse daha da komik
twitter.com
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11. Bıktık yav

11. Bıktık yav
twitter.com

12. Unutulmaz olaylardan biriydi

13. Annem Ankara'nın yeni Caroline'i

13. Annem Ankara'nın yeni Caroline'i
twitter.com

14. Seda Sayan'ın ekrandaki o ikonik anları...

15. 😂

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16. Cüneyd - Zeynep kavgasını bir de böyle izleyin

17. Sadi Hüdayi'nin pumpkin spice latte aşkı

17. Sadi Hüdayi'nin pumpkin spice latte aşkı
twitter.com

18. 😂

19. Umut seni de unutmadık

20. Ve son olarak Kasım ayına şöyle veda edenler el kaldırsın!

20. Ve son olarak Kasım ayına şöyle veda edenler el kaldırsın!
twitter.com
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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