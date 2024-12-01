Şahan Gökbakar'dan RTÜK Cezaları Sonrası Tarikat ve Vakıf Tepkisi: "Onları da Denetleseydiniz Keşke!"

Geçtiğimiz hafta RTÜK tarafından Arka Sokaklar, Yabani, Sahipsizler ve Deha dizilerine cezai işlem uygulanmıştı. 2 kez yayın durdurma cezası alan dizilerden Arka Sokaklar'ın, dizide yayınlanan tarikat sahnesi sebebiyle ceza aldığı ortaya çıkmıştı. Başta Şevket Çoruh, Gonca Vuslateri gibi isimler olmak üzere pek çok ünlü bu cezalara tepki göstermişti. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da tepki gösteren isimlerden biri oldu. Gökbakar, diziler kadar tarikatlar ve bağlı olduğu vakıfların denetlenip denetlenmediğini sorguladı.