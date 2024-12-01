Şahan Gökbakar'dan RTÜK Cezaları Sonrası Tarikat ve Vakıf Tepkisi: "Onları da Denetleseydiniz Keşke!"
Şahan Gökbakar'dan RTÜK Cezaları Sonrası Tarikat ve Vakıf Tepkisi: "Onları da Denetleseydiniz Keşke!"
Geçtiğimiz hafta RTÜK tarafından Arka Sokaklar, Yabani, Sahipsizler ve Deha dizilerine cezai işlem uygulanmıştı. 2 kez yayın durdurma cezası alan dizilerden Arka Sokaklar'ın, dizide yayınlanan tarikat sahnesi sebebiyle ceza aldığı ortaya çıkmıştı. Başta Şevket Çoruh, Gonca Vuslateri gibi isimler olmak üzere pek çok ünlü bu cezalara tepki göstermişti. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da tepki gösteren isimlerden biri oldu. Gökbakar, diziler kadar tarikatlar ve bağlı olduğu vakıfların denetlenip denetlenmediğini sorguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK'ün geçtiğimiz haftaki toplantısının ardından dört dizi, iki kez durdurma cezası almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sokaklar, Yabani, Sahipsizler ve Deha dizileri, yayınlanan sahneler sebebiyle bu cezaları almış; bunun yanında Arka Sokaklar ayrıca üst sınırdan para cezasına çarptırılmıştı.
Arka Sokaklar'da yer alan tarikat sahnesi sonrası dizi ceza almış, bu cezaya ilk tepkiyi gösteren isim de Şevket Çoruh olmuştu.
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, RTÜK cezalarının ardından tepkisini gösteren isimlerden biri oldu.
Ünlü oyuncu tarikat sahneleri sebebiyle denetlenen diziler kadar tarikatlar ve bağlı olduğu vakıfların denetlenip denetlenmediğini sorguladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın