Sabancıların Cimrisi Bellenmişti: Faruk Sabancı Aşk Hayatından Maddiyata Birçok İtirafta Bulundu!

'Ben ilkokul yıllarımda plak toplamaya başladım. O yıllarda tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum ama müzik arşivlemek, müzikten müziğe geçiş yapmak. Çocukluktan bir merakım oldu. Aslında dinleyiciler hobimi işe çevirdi. Müzik kulağımın keşfedilmesi diye bir durum oluştu. Benim elektronik müzik üretiyor olmam ilgi çekici bir konu. Zaman zaman dezenformasyonlar oluyor' şeklinde işinden aldığı zevki de paylaştı.