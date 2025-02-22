Sabancıların Cimrisi Bellenmişti: Faruk Sabancı Aşk Hayatından Maddiyata Birçok İtirafta Bulundu!
Sabancıların Cimrisi Bellenmişti: Faruk Sabancı Aşk Hayatından Maddiyata Birçok İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=KG7AM...
Sabancı ailesi cemiyetin en bilinen isimleri olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle ailenin 'veliahtları' zaman zaman harcamaları zaman zaman da özel hayatlarıyla sık sık magazine malzeme çıkartıyor.
Bir dönem harcamalarıyla konuştuğumuz ailenin DJ'i Faruk Sabancı'yi ise şimdilerde yaşadığı aşkla konuşur olduk. Esra Bilgiç'le dolu dizgin bir aşk yaşayan Sabancı CNBC-E'de Saba Tümer'in konuğu oldu. Aşktan tutun da maddiyata kadar birçok konuda açıklama yapan Sabancı neler demiş gelin birlikte bakalım!
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Sabancı ailesinin magazine konu olan şatafatlı hayatlarını ve çok konuşulan paylaşımlarını duymayan yoktur.
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Mehmet Sabancı'nın oğlu, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı da hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor.
Esra Bilgiç'le aşklarını ilk günden bu yana göz önünde yaşıyorlar.
Faruk Sabancı, CNBC-E'de Saba Tümer'in konuğu oldu.
DJ'lik yapan Sabancı bu kariyeri seçme nedenini de anlattı.
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Faruk Sabancı'yı aynı zamanda harcamalarıyla da konuşmaya alıştık.
Maddiyat hakkındaki soruları da yanıtlayan Sabancı "Bir şeyi alırken fiyatına bakıyor musun?" sorusuna cevabıyla konuşuldu.
Aile içindeki en uzun isimlerden biri olduğunu söyleyen Sabancı "Çok iyi yere düştüm" dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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