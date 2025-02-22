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Sabancıların Cimrisi Bellenmişti: Faruk Sabancı Aşk Hayatından Maddiyata Birçok İtirafta Bulundu!

Sabancıların Cimrisi Bellenmişti: Faruk Sabancı Aşk Hayatından Maddiyata Birçok İtirafta Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.02.2025 - 12:54

Sabancı ailesi cemiyetin en bilinen isimleri olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle ailenin 'veliahtları' zaman zaman harcamaları zaman zaman da özel hayatlarıyla sık sık magazine malzeme çıkartıyor.

Bir dönem harcamalarıyla konuştuğumuz ailenin DJ'i Faruk Sabancı'yi ise şimdilerde yaşadığı aşkla konuşur olduk. Esra Bilgiç'le dolu dizgin bir aşk yaşayan Sabancı CNBC-E'de Saba Tümer'in konuğu oldu. Aşktan tutun da maddiyata kadar birçok konuda açıklama yapan Sabancı neler demiş gelin birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=KG7AM...
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Sabancı ailesinin magazine konu olan şatafatlı hayatlarını ve çok konuşulan paylaşımlarını duymayan yoktur.

Sabancı ailesinin magazine konu olan şatafatlı hayatlarını ve çok konuşulan paylaşımlarını duymayan yoktur.

Ailenin adını şu sıralar sıklıkla veliahtlarının aşk hayatlarıyla duymaya alıştık, Hacı ve Nazlı Sabancı çifti bir yandan Hakan Sabancı ve Hande Erçel hakkında çıkan ayrılık iddiaları ve paylaşılan fotoğraflar bir yandan derken Sabancıların gündemde olmadığı gün saysısı sınırlı.

Mehmet Sabancı'nın oğlu, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı da hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor.

Mehmet Sabancı'nın oğlu, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı da hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor.

Ailenin harcamalarıyla konuşulan isimlerinden biri olan Faruk Sabancı genelde magazinden uzak, kariyerine odaklı hayatıyla günemde gelirken hayatına giren ünlü isim kendisini manşetlerde daha sık görmemize neden olmuştu.

Ailenin harcamalarını daha önce sizler için mercek altına almıştık:

Esra Bilgiç'le aşklarını ilk günden bu yana göz önünde yaşıyorlar.

Esra Bilgiç'le aşklarını ilk günden bu yana göz önünde yaşıyorlar.

Bir gece el ele magazin muhabirlerine yakalanan güzel oyuncu Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı ikilisi kısa sürede gözde çiftlerden biri haline geldi. Aşklarını sosyal medya hesaplarından da doyasıya paylaşan ikilinin her fotoğrafı gözlerden resmen kalpler çıkartıyor!

Kendilerini son olarak 14 Şubat'ta yaptıkları aşk paylaşımlarıyla konuşmuştuk:

Faruk Sabancı, CNBC-E'de Saba Tümer'in konuğu oldu.

Faruk Sabancı, CNBC-E'de Saba Tümer'in konuğu oldu.

Saba Tümer'in sorularına samimi cevaplar veren Faruk Sabancı aşk hayatından tutun da ailesine kadar birçok itirafta bulundu. 'Aşkı nasıl tanımlarsın?' sorusuna 'Aşkı tanımlamıyorum' şeklinde yanıt veren Sabancı'nın birçok sözü manşetlere yerleşti.

DJ'lik yapan Sabancı bu kariyeri seçme nedenini de anlattı.

DJ'lik yapan Sabancı bu kariyeri seçme nedenini de anlattı.

'Ben ilkokul yıllarımda plak toplamaya başladım. O yıllarda tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum ama müzik arşivlemek, müzikten müziğe geçiş yapmak. Çocukluktan bir merakım oldu. Aslında dinleyiciler hobimi işe çevirdi. Müzik kulağımın keşfedilmesi diye bir durum oluştu. Benim elektronik müzik üretiyor olmam ilgi çekici bir konu. Zaman zaman dezenformasyonlar oluyor' şeklinde işinden aldığı zevki de paylaştı.

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Faruk Sabancı'yı aynı zamanda harcamalarıyla da konuşmaya alıştık.

Faruk Sabancı'yı aynı zamanda harcamalarıyla da konuşmaya alıştık.

Kendisi milyon değerindeki arabası ve ceketiyle bir dönem magazin manşetlerine oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise kendisini 'cimriliği' ile gündemde görmüştük.

Detaylardan bahsettik:

Maddiyat hakkındaki soruları da yanıtlayan Sabancı "Bir şeyi alırken fiyatına bakıyor musun?" sorusuna cevabıyla konuşuldu.

Maddiyat hakkındaki soruları da yanıtlayan Sabancı "Bir şeyi alırken fiyatına bakıyor musun?" sorusuna cevabıyla konuşuldu.

'Bir şey alırken tabii ki fiyatına bakarım. Zaman içerisinde nereden nereye geldiğini merak ederim. İmkan sahibi olmak başka bir şey, imkanla kötü bir ilişki içerisinde bulunmak başka bir şey. İnsanın maddiyatla da sağlıklı ilişki kurması gerekiyor. Bir şeyin fiyat etiketine bakmamak birini umursamaz yapıyor.' ifadelerini kullanan isim cevabıyla şaşırttı.

Aile içindeki en uzun isimlerden biri olduğunu söyleyen Sabancı "Çok iyi yere düştüm" dedi.

Aile içindeki en uzun isimlerden biri olduğunu söyleyen Sabancı "Çok iyi yere düştüm" dedi.

'Bütün uzun boylular olarak basketbol oynamıyoruz. Bizim ailede uzun boylu yok. Beni hastanede karıştırdıklarına dair bazı teorilerim oluyor. Ben çok iyi yere düştüm.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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