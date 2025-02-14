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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşk Dolu Paylaşımlarıyla Sevgililer Gününün Favori Çiftlerinden Olmaya Aday!

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşk Dolu Paylaşımlarıyla Sevgililer Gününün Favori Çiftlerinden Olmaya Aday!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.02.2025 - 00:18

Yaz aylarında ilk defa kameralara birlikte yakalanan Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in aşkı son zamanların magazin bombalarından biri olmuştu. Muhabirlere yakalanmalarından kısa bir süre sonra da aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan çiftimiz kısa sürede gözde ikililerden biri haline geldi.

Sosyal medya hesaplarından da ilişkilerinin ilk zamanlarından beri paylaşımlarına devam eden Bilgiç ve Sabancı bu sefer de Sevgililer Günü paylaşımlarıyla gözlerden kalpler çıkarttı!

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Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni DJ Faruk Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açan Esra Bilgiç güzelliği ve oyunculuk yetenekleriyle konuştuğumuz isimlerden biri.

Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni DJ Faruk Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açan Esra Bilgiç güzelliği ve oyunculuk yetenekleriyle konuştuğumuz isimlerden biri.

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı 'Halime Hatun' karakteriyle geniş bir kitle tarafından sevilen Esra Bilgiç 2024'ün aşk bombalarından birini patlatmıştı.

Hiç beklenemdik bir şekilde aşklarını duyuran fakat şaşırtıcı şekilde çok sevilen Bilgiç ve Sabancı çifti paylaşımlara da zaman kaybetmeden başlamıştı.

Hiç beklenemdik bir şekilde aşklarını duyuran fakat şaşırtıcı şekilde çok sevilen Bilgiç ve Sabancı çifti paylaşımlara da zaman kaybetmeden başlamıştı.

Kamera karşısında da sık sık ele ele gördüğümüz ikili kısa sürede magazinin en sevilen ikililerinden biri haline geldi.

Esra Bilgiç aşkını sosyal medyada paylaşır paylaşmaz Sabancı da sevgilisinden geri kalmamış ikili aşklarını cümle aleme duyurmuştu.

Esra Bilgiç aşkını sosyal medyada paylaşır paylaşmaz Sabancı da sevgilisinden geri kalmamış ikili aşklarını cümle aleme duyurmuştu.

O gün bugündür neredeyse her buluşmalarında fotoğraf paylaşan ikilinin bu pozları da bir hayli samimi bulunmuştu!

14 Şubat'ta da aşklarını herkeslere gösteren çiftimiz paylaşımlarıyla yine gözlerden kalpler çıkarttı!

14 Şubat'ta da aşklarını herkeslere gösteren çiftimiz paylaşımlarıyla yine gözlerden kalpler çıkarttı!

Birbirine çok yakıştırılan Sabancı ve Bilgiç'in o pozlarını şöyle bırakalım 👇

Birbirine çok yakıştırılan Sabancı ve Bilgiç'in o pozlarını şöyle bırakalım 👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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