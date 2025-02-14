Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşk Dolu Paylaşımlarıyla Sevgililer Gününün Favori Çiftlerinden Olmaya Aday!

Yaz aylarında ilk defa kameralara birlikte yakalanan Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in aşkı son zamanların magazin bombalarından biri olmuştu. Muhabirlere yakalanmalarından kısa bir süre sonra da aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan çiftimiz kısa sürede gözde ikililerden biri haline geldi.

Sosyal medya hesaplarından da ilişkilerinin ilk zamanlarından beri paylaşımlarına devam eden Bilgiç ve Sabancı bu sefer de Sevgililer Günü paylaşımlarıyla gözlerden kalpler çıkarttı!