Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşk Dolu Paylaşımlarıyla Sevgililer Gününün Favori Çiftlerinden Olmaya Aday!
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşk Dolu Paylaşımlarıyla Sevgililer Gününün Favori Çiftlerinden Olmaya Aday!
Yaz aylarında ilk defa kameralara birlikte yakalanan Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in aşkı son zamanların magazin bombalarından biri olmuştu. Muhabirlere yakalanmalarından kısa bir süre sonra da aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan çiftimiz kısa sürede gözde ikililerden biri haline geldi.
Sosyal medya hesaplarından da ilişkilerinin ilk zamanlarından beri paylaşımlarına devam eden Bilgiç ve Sabancı bu sefer de Sevgililer Günü paylaşımlarıyla gözlerden kalpler çıkarttı!
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Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni DJ Faruk Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açan Esra Bilgiç güzelliği ve oyunculuk yetenekleriyle konuştuğumuz isimlerden biri.
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Hiç beklenemdik bir şekilde aşklarını duyuran fakat şaşırtıcı şekilde çok sevilen Bilgiç ve Sabancı çifti paylaşımlara da zaman kaybetmeden başlamıştı.
Esra Bilgiç aşkını sosyal medyada paylaşır paylaşmaz Sabancı da sevgilisinden geri kalmamış ikili aşklarını cümle aleme duyurmuştu.
14 Şubat'ta da aşklarını herkeslere gösteren çiftimiz paylaşımlarıyla yine gözlerden kalpler çıkarttı!
Birbirine çok yakıştırılan Sabancı ve Bilgiç'in o pozlarını şöyle bırakalım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Tamamen aşk kokuyor😂