Fena Patladı: Dilan Polat, Demet Akalın'ın "Dayak" İddiasına Sert Sözlerle Karşılık Verdi

Dilan ve Engin Polat çiftinin arasının açıldığı, hatta boşanmanın kapıda olduğu iddiaları sık sık kulaktan kulağa dolaştı. İkili zaman zaman kameralar önünde atışınca bu söylentiler daha da alevlendi. Ancak geçtiğimiz haftalarda herkesi şaşırtan bir haber geldi: Dilan ve Engin üçüncü bebek için tüp bebek tedavisine başlama kararı almıştı!

Fakat bu hikayede de bir U dönüşü yaşandı. Dilan Polat, daha sonra tüp bebek transferinden vazgeçtiklerini, sadece yumurtalarını dondurduklarını ve embriyo oluşturup sakladıklarını açıkladı. Tabii bu özel sürecin her bir detayı da Instagram hikayelerinde geniş geniş anlatıldı.

Bu kadarla da bitmedi. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat, Engin Polat’a attığı özel mesajların ekran görüntüsünü hikayesinde paylaştı. Jet hızında silse de takipçilerin gözünden kaçmadı. Mesajlarda Dilan, kafasında bir ses olduğunu, ona kötü şeyler fısıldadığını ve bu durumdan kurtulmak istediğini anlatıyordu. Kısa süre sonra bu paylaşım da sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti.