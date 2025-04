Fena Patladı: Dilan Polat, Demet Akalın'ın "Dayak" İddiasına Sert Sözlerle Karşılık Verdi

Dilan Polat, 19 Ağustos’ta, Engin Polat ise 6 Eylül’de tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden çıkmıştı. O zamanlar, “Artık sosyal medyadan uzak duracağım” diyerek herkese sözler vermişti vermesine ama gelin görün ki Polat bu sessizliğe fazla uzun süre dayanamadı.

Öyle ki, çıktığı gibi eski temposuna dönüp sabahın ilk ışıklarından gece yatana kadar elinden telefonu düşürmemeye başladı. Günde neredeyse 100’e yakın paylaşım yapan Dilan Polat her anını, her adımını, her duygusunu takipçileriyle paylaşmaya başladı.