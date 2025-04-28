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Fena Patladı: Dilan Polat, Demet Akalın'ın "Dayak" İddiasına Sert Sözlerle Karşılık Verdi

Fena Patladı: Dilan Polat, Demet Akalın'ın "Dayak" İddiasına Sert Sözlerle Karşılık Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.04.2025 - 21:38

Cezaevi günlerini geride bırakıp sosyal medyaya tam gaz geri dönen Dilan Polat, yine adından söz ettirmeyi başardı. Günde 100’e yakın paylaşımıyla eski temposuna kavuşan Polat, Demet Akalın’ın yıllar önce yaptığı “Engin Polat Dilan’a şiddet uyguluyordu” iddiasına sonunda yanıt verdi.

 “Onun benimle bir problemi var. Herhalde televizyon programı tutsun diye yaptı” diyen Polat, “Cezaevinde olan bir aile hakkında konuşmak çok ayıptı” sözleriyle Demet Akalın’a sitem etti.

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Vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi ciddi suçlamalarla 4 Kasım’da tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti.

Vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi ciddi suçlamalarla 4 Kasım’da tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti.

Dilan Polat, 19 Ağustos’ta, Engin Polat ise 6 Eylül’de tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden çıkmıştı. O zamanlar, “Artık sosyal medyadan uzak duracağım” diyerek herkese sözler vermişti vermesine ama gelin görün ki Polat bu sessizliğe fazla uzun süre dayanamadı.

Öyle ki, çıktığı gibi eski temposuna dönüp sabahın ilk ışıklarından gece yatana kadar elinden telefonu düşürmemeye başladı. Günde neredeyse 100’e yakın paylaşım yapan Dilan Polat her anını, her adımını, her duygusunu takipçileriyle paylaşmaya başladı.

Bu süreçte tabii boşanma dedikoduları da eksik olmadı.

Bu süreçte tabii boşanma dedikoduları da eksik olmadı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin arasının açıldığı, hatta boşanmanın kapıda olduğu iddiaları sık sık kulaktan kulağa dolaştı. İkili zaman zaman kameralar önünde atışınca bu söylentiler daha da alevlendi. Ancak geçtiğimiz haftalarda herkesi şaşırtan bir haber geldi: Dilan ve Engin üçüncü bebek için tüp bebek tedavisine başlama kararı almıştı!

Fakat bu hikayede de bir U dönüşü yaşandı. Dilan Polat, daha sonra tüp bebek transferinden vazgeçtiklerini, sadece yumurtalarını dondurduklarını ve embriyo oluşturup sakladıklarını açıkladı. Tabii bu özel sürecin her bir detayı da Instagram hikayelerinde geniş geniş anlatıldı.

Bu kadarla da bitmedi. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat, Engin Polat’a attığı özel mesajların ekran görüntüsünü hikayesinde paylaştı. Jet hızında silse de takipçilerin gözünden kaçmadı. Mesajlarda Dilan, kafasında bir ses olduğunu, ona kötü şeyler fısıldadığını ve bu durumdan kurtulmak istediğini anlatıyordu. Kısa süre sonra bu paylaşım da sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tam bunlar olurken, Demet Akalın’ın yıllar önce yaptığı bomba bir iddia tekrar gündeme geldi.

Tam bunlar olurken, Demet Akalın’ın yıllar önce yaptığı bomba bir iddia tekrar gündeme geldi.

Hatırlayanlar bilir, Dilan Polat daha kariyerinin başında, fotoğrafçılık yaptığı dönemlerde Demet Akalın’ın makyajını yapıyordu. Akalın, Dilan cezaevindeyken bir televizyon programında, “Benim tanıdığım zamanlarda Engin onu dövüyordu. Kolları mosmordu” demiş ve olay yaratmıştı.

O zamanlar hapiste olan Dilan Polat bu iddialara yanıt verememişti. Fakat şimdi sosyal medyaya dönüşüyle birlikte takipçileri ona bu konuyu yeniden sordu. Dilan Polat ise oldukça net bir yanıt verdi:

“Bu arkadaş niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Onun benimle bir problemi var, bir türlü çözemedim. Herkesle ciddi problemler yaşadı, sonra barıştı. Benimle barışmadı. Bir ara sahnede benim için ‘Bu takıntılıyla ne işiniz var?’ dedi. Biz de sahneyi terk ettik. Neymiş en önde oturuyormuşuz diye… Ona alınmıştı. Bence televizyon programı tutsun diye yaptı. Çok ayıp. Ben olsam cezaevinde olan bir aileyi konuşmazdım. Sana yakışan da buydu. Ayıptı bu yaptığın.”

İşte o açıklaması:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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