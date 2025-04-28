Fena Patladı: Dilan Polat, Demet Akalın'ın "Dayak" İddiasına Sert Sözlerle Karşılık Verdi
Cezaevi günlerini geride bırakıp sosyal medyaya tam gaz geri dönen Dilan Polat, yine adından söz ettirmeyi başardı. Günde 100’e yakın paylaşımıyla eski temposuna kavuşan Polat, Demet Akalın’ın yıllar önce yaptığı “Engin Polat Dilan’a şiddet uyguluyordu” iddiasına sonunda yanıt verdi.
“Onun benimle bir problemi var. Herhalde televizyon programı tutsun diye yaptı” diyen Polat, “Cezaevinde olan bir aile hakkında konuşmak çok ayıptı” sözleriyle Demet Akalın’a sitem etti.
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Vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi ciddi suçlamalarla 4 Kasım’da tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti.
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Bu süreçte tabii boşanma dedikoduları da eksik olmadı.
Tam bunlar olurken, Demet Akalın’ın yıllar önce yaptığı bomba bir iddia tekrar gündeme geldi.
İşte o açıklaması:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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