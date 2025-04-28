23 Gün Dayanabildi: Cem Yılmaz X Hesabını Yeniden Açtı, Ama Olay Bir Detay Var!

TRT'ye yönelik 'Üzgünüm TRT, bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT’de çalışmasın mı diyorsun? İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E halde?' şeklindeki tepkisi de hem geç hem de yetersiz bulunmuştu.

Ardından sosyal medyada hızla kendisine gelen tepkilere yanıt vermeye başlamıştı. Bir kullanıcının “TRT seni kapıdan sokmaz” demesi üzerine “Benim kimseye yaranamadığımı herkes bilir” şeklinde yanıt vermişti.