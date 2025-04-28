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23 Gün Dayanabildi: Cem Yılmaz X Hesabını Yeniden Açtı, Ama Olay Bir Detay Var!

23 Gün Dayanabildi: Cem Yılmaz X Hesabını Yeniden Açtı, Ama Olay Bir Detay Var!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.04.2025 - 22:39

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sürecinde tepkisizliği ve suskunluğuyla eleştirilen isimlerden olan Cem Yılmaz, X hesabını kapatmıştı. Yoğun tepkiler üzerine Bluesky hesabına geçtiğini duyuran ünlü komedyen, haftalar sonra sürpriz bir dönüş yaptı. 

13 milyon 600 bin takipçili X hesabını tam 23 gün sonra yeniden açtı. Ancak eski paylaşımlarının olmaması dikkat çekti. 

İşte detaylar...

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Bir süredir sessizliğiyle ve tepkileriyle gündemden düşmeyen Cem Yılmaz X'e geri döndü.

Bir süredir sessizliğiyle ve tepkileriyle gündemden düşmeyen Cem Yılmaz X'e geri döndü.

Her şey 18 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomasının iptal edilmesiyle başlamıştı. Hemen ardından, 19 Mart’ta İmamoğlu gözaltına alınmış, 23 Mart’tan bu yana da tutuklu yargılanıyordu. 

Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran bu süreçte sosyal medyada destek yağarken, ünlüler de birer birer İmamoğlu’na destek paylaşımları yapmıştı. Ancak Cem Yılmaz sessiz kalmayı tercih edince olanlar oldu!

Ünlü komedyen, uzun süren sessizliğinin ardından gelen eleştirilerle bir anda gündemin tam ortasına oturdu. Kendisine yöneltilen tepkilere “Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Olsa olsa Pikachu’yu gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim” diyerek cevap veren Yılmaz, bu açıklamalarıyla da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Özellikle TRT’deki dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a destek veren paylaşımları da tartışma yaratmıştı.

Özellikle TRT’deki dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a destek veren paylaşımları da tartışma yaratmıştı.

TRT'ye yönelik 'Üzgünüm TRT, bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT’de çalışmasın mı diyorsun? İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E halde?' şeklindeki tepkisi de hem geç hem de yetersiz bulunmuştu.

Ardından sosyal medyada hızla kendisine gelen tepkilere yanıt vermeye başlamıştı. Bir kullanıcının “TRT seni kapıdan sokmaz” demesi üzerine “Benim kimseye yaranamadığımı herkes bilir” şeklinde yanıt vermişti.

Bu yoğun baskı ve eleştiriler üzerine 5 Nisan’da X hesabını kapatan Cem Yılmaz, yeni rotasını Bluesky’a çevirdi.

Bu yoğun baskı ve eleştiriler üzerine 5 Nisan’da X hesabını kapatan Cem Yılmaz, yeni rotasını Bluesky’a çevirdi.

“X hesabımı kapattım. Tavsiye ederim” sözleriyle takipçilerine platform değişikliğini duyuran Yılmaz, Bluesky’da da birkaç paylaşım yapmıştı.

Ancak X'teki yokluğu kısa sürdü. Henüz 1 ay dolmadan geri döndü.

23 gün süren sessizliğin ardından 13 milyon 600 bin takipçili dev X hesabı yeniden aktif hale geldi.

23 gün süren sessizliğin ardından 13 milyon 600 bin takipçili dev X hesabı yeniden aktif hale geldi.

Ancak bir fark vardı: Cem Yılmaz’ın hesabında artık hiçbir eski paylaşım görünmüyor. Tüm tweetlerini temizleyen ünlü komedyen, adeta geçmişini sıfırlamayı tercih etti.

Bakalım ilk paylaşımı ne olacak? Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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