23 Gün Dayanabildi: Cem Yılmaz X Hesabını Yeniden Açtı, Ama Olay Bir Detay Var!
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sürecinde tepkisizliği ve suskunluğuyla eleştirilen isimlerden olan Cem Yılmaz, X hesabını kapatmıştı. Yoğun tepkiler üzerine Bluesky hesabına geçtiğini duyuran ünlü komedyen, haftalar sonra sürpriz bir dönüş yaptı.
13 milyon 600 bin takipçili X hesabını tam 23 gün sonra yeniden açtı. Ancak eski paylaşımlarının olmaması dikkat çekti.
İşte detaylar...
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Bir süredir sessizliğiyle ve tepkileriyle gündemden düşmeyen Cem Yılmaz X'e geri döndü.
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Özellikle TRT’deki dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a destek veren paylaşımları da tartışma yaratmıştı.
Bu yoğun baskı ve eleştiriler üzerine 5 Nisan’da X hesabını kapatan Cem Yılmaz, yeni rotasını Bluesky’a çevirdi.
23 gün süren sessizliğin ardından 13 milyon 600 bin takipçili dev X hesabı yeniden aktif hale geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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