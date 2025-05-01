6.2'lik Deprem Ünlü Çifti Korkuttu: İsmail Ege Şaşmaz Ailesini Alıp Apar Topar Taşınıyor

Onu ilk kez Güneşi Beklerken dizisinde tanımıştık. Sonrasında Aşk Laftan Anlamaz, Serçe Sarayı, Uyanış: Büyük Selçuklu, Vefa Sultan gibi dizilerle başarısını pekiştirdi. En son ise ATV ekranlarında yayınlanan “Kör Nokta” dizisinde partneri Rabia Soytürk ile rol almıştı.

Ekranlarda başarılı performanslar sergilerken özel hayatında da bir o kadar mutlu bir tablo çizen Şaşmaz, kalbini güzel oyuncu Hande Ünal’a kaptırmıştı.