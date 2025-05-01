6.2'lik Deprem Ünlü Çifti Korkuttu: İsmail Ege Şaşmaz Ailesini Alıp Apar Topar Taşınıyor
Son olarak atv’de yayınlanan Kör Nokta dizisinde izlediğimiz oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen isimlerden biri oldu. Deprem sırasında ailesiyle birlikte evde olduğunu açıklayan İsmail Ege Şaşmaz, o korku dolu anların ardından eşi Hande Ünal ve kızları Azra ile birlikte taşınma kararı aldıklarını duyurdu.
İşte detaylar...
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Oyunculuğuyla dikkat çeken, yakışıklılığıyla da sosyal medyada hayran sayısını günden güne artıran İsmail Ege Şaşmaz’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Çift, 2021 yılında dünyaevine girerek ilişkilerini resmiyete döktü.
Ancak mutlu aile tablosu geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul depremiyle sarsıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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