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6.2'lik Deprem Ünlü Çifti Korkuttu: İsmail Ege Şaşmaz Ailesini Alıp Apar Topar Taşınıyor

6.2'lik Deprem Ünlü Çifti Korkuttu: İsmail Ege Şaşmaz Ailesini Alıp Apar Topar Taşınıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.05.2025 - 13:56

Son olarak atv’de yayınlanan Kör Nokta dizisinde izlediğimiz oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen isimlerden biri oldu. Deprem sırasında ailesiyle birlikte evde olduğunu açıklayan İsmail Ege Şaşmaz, o korku dolu anların ardından eşi Hande Ünal ve kızları Azra ile birlikte taşınma kararı aldıklarını duyurdu. 

İşte detaylar...

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Oyunculuğuyla dikkat çeken, yakışıklılığıyla da sosyal medyada hayran sayısını günden güne artıran İsmail Ege Şaşmaz’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Oyunculuğuyla dikkat çeken, yakışıklılığıyla da sosyal medyada hayran sayısını günden güne artıran İsmail Ege Şaşmaz’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Onu ilk kez Güneşi Beklerken dizisinde tanımıştık. Sonrasında Aşk Laftan Anlamaz, Serçe Sarayı, Uyanış: Büyük Selçuklu, Vefa Sultan gibi dizilerle başarısını pekiştirdi. En son ise ATV ekranlarında yayınlanan “Kör Nokta” dizisinde partneri Rabia Soytürk ile rol almıştı.

Ekranlarda başarılı performanslar sergilerken özel hayatında da bir o kadar mutlu bir tablo çizen Şaşmaz, kalbini güzel oyuncu Hande Ünal’a kaptırmıştı.

Çift, 2021 yılında dünyaevine girerek ilişkilerini resmiyete döktü.

Çift, 2021 yılında dünyaevine girerek ilişkilerini resmiyete döktü.

Sosyal medyada da birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta gösteren ikili, geçtiğimiz yıl minik kızları Azra’nın dünyaya gelmesiyle adeta tamamlandı. Aile pozlarıyla Instagram’da beğeni rekorları kıran çift, son olarak doğum günü paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmişti. 

Hande Ünal, eşi İsmail Ege Şaşmaz’ın doğum gününü “Her şeyim, iyi ki doğdun” notuyla kutlamış ve duygusal bir fotoğraf paylaşmıştı.

Ancak mutlu aile tablosu geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul depremiyle sarsıldı.

Ancak mutlu aile tablosu geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul depremiyle sarsıldı.

23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük panik yaşayan çift, taşınma kararı aldıklarını açıkladı. Etiler’de görüntülenen İsmail Ege Şaşmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı:

“Koşturmacadayız, deprem nedeniyle herkes korku ve panik halinde hâlâ. Evimizi değiştirme kararı aldık biz de. Biz zaten taşıyacaktık evi ama biraz daha hızlandırdık. Eşim ve çocuğumla birlikte evdeydik. Şu an Zekeriyaköy’de yaşıyoruz, bu taraftaki evler biraz eski. İmkanı olanlar bence bunu yapabilirler, ancak bunu söyleyebiliyorum.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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