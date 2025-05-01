Ferhat Göçer'den Hastalıklı Takıntı İtirafı: "Sınırdayım, Borderline Durumum Olabilir!"

Özellikle psikolojik durumuna dair yaptığı “Sınırdayım, borderline (Kişilik bozukluğu) durumum olabilir” açıklaması dikkat çekti. “Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim” diyen Göçer, duygusal olarak ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunu da şu sözlerle özetledi: “Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum.”

Göçer’in açıklamaları bununla sınırlı kalmadı. Henüz 1 yaşına bile gelmeden kaybettiği kardeşi Serhat’a ithaf ettiği hekimlik mesleğiyle ilgili sözleri de oldukça duygusaldı. “Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim” diyen Göçer, aile trajedisinin hayatındaki mesleki yönelimleri nasıl etkilediğini de açıkça dile getirdi.