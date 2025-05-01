Ferhat Göçer'den Hastalıklı Takıntı İtirafı: "Sınırdayım, Borderline Durumum Olabilir!"
Yıllardır müziğiyle kalbimize dokunan Ferhat Göçer, bu kez şarkılarıyla değil, hayatına dair cesur itiraflarıyla gündemde. Son olarak Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV’deki programı ‘Empati’ye konuk olan ünlü sanatçı, iç dünyasına dair samimi açıklamalarda bulundu.
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Unutmuş Çoktan, Cennet, Biri Bana Gelsin gibi şarkılarıyla 2000’lere damga vuran Ferhat Göçer’i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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NTV’de yayınlanan ‘Empati’ programına konuk olan Göçer, hayatındaki en derin yaraları ve bastırdığı duyguları Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularına samimiyetle yanıtladı.
Aşka dair söyledikleri de ezber bozan cinstendi.
Türk Pop Müziği’ne dair yaptığı değerlendirmeler de müzikseverler için oldukça dikkat çekiciydi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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