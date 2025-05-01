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Ferhat Göçer'den Hastalıklı Takıntı İtirafı: "Sınırdayım, Borderline Durumum Olabilir!"

Ferhat Göçer'den Hastalıklı Takıntı İtirafı: "Sınırdayım, Borderline Durumum Olabilir!"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.05.2025 - 12:25

Yıllardır müziğiyle kalbimize dokunan Ferhat Göçer, bu kez şarkılarıyla değil, hayatına dair cesur itiraflarıyla gündemde. Son olarak Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV’deki programı ‘Empati’ye konuk olan ünlü sanatçı, iç dünyasına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Unutmuş Çoktan, Cennet, Biri Bana Gelsin gibi şarkılarıyla 2000’lere damga vuran Ferhat Göçer’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Unutmuş Çoktan, Cennet, Biri Bana Gelsin gibi şarkılarıyla 2000’lere damga vuran Ferhat Göçer’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hekimlik geçmişi olan anca kariyerine müzik sektöründe devam eden Göçer, son yıllarda ise sosyal medya paylaşımları ve dobra tavırlarıyla konuşuluyor. 

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısının “Ferhat Göçer mi kaldı?” yorumuna verdiği “Valla incindim. Blok3 dinlemeyin demiyorum, azıcık da beni dinleyin diyorum. Unutulmak koyuyor adama” cevabı çok konuşulmuştu. 

O paylaşımıyla hayranlarının yeniden radarına giren Göçer, bu kez bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündemde.

NTV’de yayınlanan ‘Empati’ programına konuk olan Göçer, hayatındaki en derin yaraları ve bastırdığı duyguları Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularına samimiyetle yanıtladı.

NTV’de yayınlanan ‘Empati’ programına konuk olan Göçer, hayatındaki en derin yaraları ve bastırdığı duyguları Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularına samimiyetle yanıtladı.

Özellikle psikolojik durumuna dair yaptığı “Sınırdayım, borderline (Kişilik bozukluğu) durumum olabilir” açıklaması dikkat çekti. “Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim” diyen Göçer, duygusal olarak ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunu da şu sözlerle özetledi: “Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum.”

Göçer’in açıklamaları bununla sınırlı kalmadı. Henüz 1 yaşına bile gelmeden kaybettiği kardeşi Serhat’a ithaf ettiği hekimlik mesleğiyle ilgili sözleri de oldukça duygusaldı. “Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim” diyen Göçer, aile trajedisinin hayatındaki mesleki yönelimleri nasıl etkilediğini de açıkça dile getirdi.

Aşka dair söyledikleri de ezber bozan cinstendi.

Aşka dair söyledikleri de ezber bozan cinstendi.

“Aşk hastalıklı bir kavram, patolojik bir durum” diyen ünlü sanatçı, hayat arkadaşı Ömür’le 18 yıldır nasıl bir ilişki yürüttüğünü de şu sözlerle anlattı: “Hiçbir ortak yönümüz yok ama 18 yıldır birlikteyiz. Demek ki bizi bir arada tutan başka bir şey var.”

İlişkileri, evlilikleri ve babalığı konusunda da kendini eleştirmekten çekinmeyen Göçer, “Tam bir felakettim, özel hayat konusunda bütün suçu üzerime alıyorum” diyerek geçmişiyle yüzleşti. Oğluna olan bağlılığını ise “Hiç düşünmeden canımı veririm” sözleriyle ifade etti.

Türk Pop Müziği’ne dair yaptığı değerlendirmeler de müzikseverler için oldukça dikkat çekiciydi.

Türk Pop Müziği’ne dair yaptığı değerlendirmeler de müzikseverler için oldukça dikkat çekiciydi.

Müzik tarihini beş döneme ayıran Göçer, kendisini 90’lar kuşağının uzantısı olarak tanımlarken; yeni nesil isimlerden Blok3, Semicenk ve Edis’i “5. Yeniler” olarak adlandırdı. “Zamanın ruhu değişti, tanınmak bile artık mucize” diyerek müziğin dönüşümüne dair önemli bir tespitte bulundu.

Kariyerinde pek çok zirveye ulaşan ama özel hayatında derin yaralar taşıyan Ferhat Göçer’in bu itirafları, hem hayranlarını duygulandırdı hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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