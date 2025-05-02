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Yasa Dışı Bahis Soruşturması Kapsamında Tutuklanan Kerimcan Durmaz İlk Defa Cezaevinde Yaşadıklarını Anlattı

Yasa Dışı Bahis Soruşturması Kapsamında Tutuklanan Kerimcan Durmaz İlk Defa Cezaevinde Yaşadıklarını Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2025 - 20:40

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Şubat ayında tahliye edilen ismin dava süreci devam ederken kendisi gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı. Durmaz Silivri Cezaevi'nde yaşadıkları hakkında ilk kez konuştu.

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Kerimcan Durmaz, 2025 yılı başlarında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmış ve gündeme oturmuştu.

Kerimcan Durmaz, 2025 yılı başlarında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmış ve gündeme oturmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, sosyal medya paylaşımlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve bu yolla insanları yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, Kerimcan Durmaz'ın yurt dışında verdiği bir konser sırasında arkasındaki LED ekranda yasa dışı bahis sitesinin reklamının yer aldığı ve bu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtilmiş ve tutukluluğuna karar verilmişti.

Kerimcan Durmaz, 7 Ocak 2025 tarihinde gözaltına alınmış ve ertesi gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kerimcan Durmaz, 7 Ocak 2025 tarihinde gözaltına alınmış ve ertesi gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakkında hazırlanan iddianamede, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

20 Şubat 2025 tarihinde görülen duruşmada Kerimcan Durmaz, sahne aldığı mekânda arkasındaki LED ekranda yasa dışı bahis reklamının yer aldığından haberi olmadığını ve bu konuda herhangi bir teşvikte bulunmadığını savunmuştu.

Mahkeme, tutukluluk süresini ve tutuklamadan beklenen amacın gerçekleşmiş olmasını göz önünde bulundurarak Durmaz'ın tahliyesine karar vermişti.

Cezaevi sürecinden bu yana sosyal medyada pek de aktif olmayan Kerimcan Durmaz ilk defa Silivri'de yaşadığı süreç hakkında konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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