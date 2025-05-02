Yasa Dışı Bahis Soruşturması Kapsamında Tutuklanan Kerimcan Durmaz İlk Defa Cezaevinde Yaşadıklarını Anlattı
Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Şubat ayında tahliye edilen ismin dava süreci devam ederken kendisi gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı. Durmaz Silivri Cezaevi'nde yaşadıkları hakkında ilk kez konuştu.
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Kerimcan Durmaz, 2025 yılı başlarında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmış ve gündeme oturmuştu.
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Kerimcan Durmaz, 7 Ocak 2025 tarihinde gözaltına alınmış ve ertesi gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Cezaevi sürecinden bu yana sosyal medyada pek de aktif olmayan Kerimcan Durmaz ilk defa Silivri'de yaşadığı süreç hakkında konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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