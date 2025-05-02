"Ne Dilersem Gerçekleşiyor" Diyen Mika Raun'un "Meditasyon Piramidi" Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Cinsiyet geçiş süreci, yaptığı açıklamalar ve çektiği videolarla bilinirliğini arttıran, ardından Tayland'da cinsiyet geçişini tamamlayan Mika Raun ilişkisi, açıklamaları ve değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Son olarak Testo Taylan'ın YouTube programına konuk olan Mika'nın evindeki ilginç eşya dikkatleri üzerine çekti. Piramit meditasyonu yaptığını söyleyen isim X'te goygoyculara malzeme çıkarttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla manşetlere yerleşmeyi sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Testo Taylan'ın programına konuk olan Mika'nın evindeki "meditasyon piramidi" olay oldu. "Ne dilesem gerçekleşiyor" diyen Mika Raun detayları anlattı.
Gelin o anlara birlikte bakalım!
Goygoycuların o anlara tepkileri de gecikmedi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın