"Ne Dilersem Gerçekleşiyor" Diyen Mika Raun'un "Meditasyon Piramidi" Goygoycuların Diline Fena Düştü!

'21 besmele çekiyorum ve oturuyorum, bu meditasyon piramidi. Aslında Mısırlılar bu tekniği kullanıyordu.' diyen isme 'Bu yaptığının bir ismi var mı bilimsel olarak? sorusu yöneltilince 'Bu bilimsel bir şey bu arada bu bir inanış değil, ismi piramit inanışı' cevabı geldi.