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"Ne Dilersem Gerçekleşiyor" Diyen Mika Raun'un "Meditasyon Piramidi" Goygoycuların Diline Fena Düştü!

"Ne Dilersem Gerçekleşiyor" Diyen Mika Raun'un "Meditasyon Piramidi" Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2025 - 18:53

Cinsiyet geçiş süreci, yaptığı açıklamalar ve çektiği videolarla bilinirliğini arttıran, ardından Tayland'da cinsiyet geçişini tamamlayan Mika Raun ilişkisi, açıklamaları ve değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Testo Taylan'ın YouTube programına konuk olan Mika'nın evindeki ilginç eşya dikkatleri üzerine çekti. Piramit meditasyonu yaptığını söyleyen isim X'te goygoyculara malzeme çıkarttı.

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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla manşetlere yerleşmeyi sürdürüyor.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla manşetlere yerleşmeyi sürdürüyor.

Cinsiyet geçiş süreci ve geçirdiği değişimle adından bahsettiren, estetik açıklamalarıyla da konuşulmaya devam eden Mika ne paylaşsa ayrı olay oluyor. 

Son zamanlarda Youtube'da ve popüler kanallarda oldukça fazla gördüğümüz Mika'nın Orkun Işıtmak'ın programında yaptığı açıklamalar etkisini sürdürürken kendisi başka isimlerle çektiği videolarla da konuşulmaya devam ediyor.

Hatta kendisi geçtiğimiz gün Danla Bilic'le yan yana gelmiş, ikilinin paylaşımı olay olmuştu:

Son olarak Testo Taylan'ın programına konuk olan Mika'nın evindeki "meditasyon piramidi" olay oldu. "Ne dilesem gerçekleşiyor" diyen Mika Raun detayları anlattı.

Son olarak Testo Taylan'ın programına konuk olan Mika'nın evindeki "meditasyon piramidi" olay oldu. "Ne dilesem gerçekleşiyor" diyen Mika Raun detayları anlattı.

'21 besmele çekiyorum ve oturuyorum, bu meditasyon piramidi. Aslında Mısırlılar bu tekniği kullanıyordu.' diyen isme 'Bu yaptığının bir ismi var mı bilimsel olarak? sorusu yöneltilince 'Bu bilimsel bir şey bu arada bu bir inanış değil, ismi piramit inanışı' cevabı geldi.

Gelin o anlara birlikte bakalım!

Goygoycuların o anlara tepkileri de gecikmedi:

Goygoycuların o anlara tepkileri de gecikmedi:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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