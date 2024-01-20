2024 Belli ki Onun Yılı Olacak: Merve Boluğur Ortalığı Kasıp Kavuran Son Pozlarıyla "Geri Döndü" Dedirtti
2024 Belli ki Onun Yılı Olacak: Merve Boluğur Ortalığı Kasıp Kavuran Son Pozlarıyla "Geri Döndü" Dedirtti
Merve Boluğur, kırmızı ruju ve siyah elbisesiyle paylaştığı son pozlarda 'Boluğur sonunda geri döndü' dedirtti. Merve Boluğur'un güzelliği yorum yağmuruna tutuldu.
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Acemi Cadı'daki Ayşegül karakteri ile hayatımıza giren Merve Boluğur, yıllar içindeki değişimiyle ve şahsına münhasır tarzıyla çok konuşula isimlerden biri biliyorsunuz.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu bazen açıklamalarıyla bazen de paylaşımlarıyla magazin gündeminin de hep zirvesinde.
Biz de onun bu hallerine alışmadık desen yalan olur. Çünkü Merve Boluğur denildiğinde artık hepimizin aklına bu gibi pozlar geliyor 👇🏼
Ama ünlü oyuncu arada sırada verdiği alev ateş pozlarla sosyal medyayı sallamayı da ihmal etmiyor tabii.
İşte bu da o pozlardan biri. Merve Boluğur'un son paylaşımındaki siyah elbiseli ve kırmızı rujlu pozları "2024 ona çok iyi geldi" dedirtti.
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"Merve Boluğur geri döndü!" dedirten pozlar ünlü oyuncunun takipçileri tarafından da çok beğenildi.
Boluğur'un paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu. Gelin ünlü oyuncunun hem şık hem seksi pozlarına kim ne dedi birlikte bakalım!
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Siz Merve Boluğur'un son pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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