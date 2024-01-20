Ozan Doğulu'nun Kendisinden İki Karış Uzun Sevgilisiyle Verdiği Pozların Uyumsuzluğu Yeniden Dillere Düştü!
Ozan Doğulu'nun Kendisinden İki Karış Uzun Sevgilisiyle Verdiği Pozların Uyumsuzluğu Yeniden Dillere Düştü!
Ünlü müzisyen Ozan Doğulu'nun bir etkinlikte kendisinden çokça uzun sevgilisi Hera ile verdiği pozlar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.
Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Ünlü müzisyen Ozan Doğulu'yu hepiniz tanıyorsunuz diye düşünüyoruz. Kendisi aynı zamanda Kenan Doğulu'nun da kardeşi.
Ozan Doğulu, başarılı işlere imza atmasıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlülerden de biri.
Ünlü müzisyen, özel hayatıyla da sık sık konuşuluyor. Kendisi bir süredir Hera Aslan ile birlikte.
Geçtiğimiz ay 51 yaşına giren ünlü müzisyen doğum günü partisine de sevgilisi ile birlikte katılmıştı hatırlarsanız.
Ozan Doğulu ile Hera Aslan arasındaki boy farkı sizin de ilginizi mutlaka çekmiştir. Çünkü ünlü müzisyen bu boy farkı nedeniyle oldukça eleştiriliyor.
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Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde birlikte katıldıkları bir etkinlikte verdiği pozlar yeniden gündeme geldi.
Ozan Doğulu ile Hera Aslan arasındaki boy farkı da yine gündem oldu tabii.
Hatta bu boy farkı sosyal medya kullanıcılarının diline öyle bir düşüt ki...
Mizah seviyesi yüksek sosyal medya kullanıcılarından birbirinden ilginç tepkiler geldi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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