İnci Taneleri'nin Galasına Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın Dansı Damga Vurdu!

Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Ses getiren ilk bölümün de galası yapıldı ve oyuncular kurtlarını döktü. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün karşılıklı oynaması galaya damga vurdu.