İnci Taneleri'nin Galasına Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın Dansı Damga Vurdu!
İnci Taneleri'nin Galasına Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın Dansı Damga Vurdu!
Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Ses getiren ilk bölümün de galası yapıldı ve oyuncular kurtlarını döktü. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün karşılıklı oynaması galaya damga vurdu.
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İnci Taneleri gelene kadar son zamanlarda bizleri pek fazla proje heyecanlandırmamıştı. Yılmaz Erdoğan'ı yıllar sonra ekrana döndüren dizi, herkesin dilinde.
Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı dizi Dilber'in pavyon sahnesiyle ses getirmişti.
Merakla beklenen ilk bölüm de nihayet 25 Ocak akşamı yayınlandı. Dizi daha başlar başlamaz sosyal medyada fırtınalar estirdi.
Bizler ekran başında ilk bölümü izlerken oyuncular da galada bir araya geldi. Galada bir güzel kurtlarını döken oyuncular pavyon şarkılarıyla da eğlendi.
Galaya ise Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün karşılıklı oynaması damga vurdu. Hazar Ergüçlü rolden çıkamamış gibi. 😂
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İkilinin dansını buradan izleyebilirsiniz:
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