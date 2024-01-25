Daha İlk Bölümden Dilber ve Azem'le Tanışıp Aşık Olduğumuz İnci Taneleri'nin İlk Bölümüne Yorum Yağdı!
Daha İlk Bölümden Dilber ve Azem'le Tanışıp Aşık Olduğumuz İnci Taneleri'nin İlk Bölümüne Yorum Yağdı!
İnci Taneleri ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyicinin beğenisini kazanan ilk bölümde Dilber, Azem, Piraye ve Ayça odaklı ilerlendi. Hikayelerinin kesiştiği noktaları gördüğümüz ilk bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.
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Haftalardır beklediğimiz İnci Taneleri'ne sonunda kavuştuk. Fragmanlarıyla büyük ilgi toplayan dizide merak uyandıracak pek çok karakter ve konu olduğunu ilk bölümde öğrenmiş olduk.
Azem'in neden suçlu göründüğü, Dilber'in neden zorla evlendirildiği, Ayça'nın gerçek sorununun ne olduğu izleyici açısından cevaplanması beklenen sorular.
Aklımızda bu sorularla bitirdiğimiz dizinin ilk bölümüne sosyal medyadan yorum yağdı.
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