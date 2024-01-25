Bensu Soral'a Benzerliğiyle Dikkat Çekti: İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi'yi Yakından Tanıyalım

Merakla beklenen İnci Taneleri sonunda başladı. İzleyicinin yakın takibe aldığı dizide Azem ve Dilber kadar diğer karakterler de merak edilmeye başladı. Azem'in özel ders verdiği Ayça ise Bensu Soral'a benzerliğiyle dikkat çekti. Bakalım Ayça'ya hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi gerçek hayatta kimmiş?