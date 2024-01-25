Bensu Soral'a Benzerliğiyle Dikkat Çekti: İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi'yi Yakından Tanıyalım
Bensu Soral'a Benzerliğiyle Dikkat Çekti: İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi'yi Yakından Tanıyalım
Merakla beklenen İnci Taneleri sonunda başladı. İzleyicinin yakın takibe aldığı dizide Azem ve Dilber kadar diğer karakterler de merak edilmeye başladı. Azem'in özel ders verdiği Ayça ise Bensu Soral'a benzerliğiyle dikkat çekti. Bakalım Ayça'ya hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi gerçek hayatta kimmiş?
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Haftalardır beklediğimiz İnci Taneleri sonunda izleyici karşısına çıktı.
Dilber ve Azem'le sonunda tanıştık, hikayelerine tanık olmaya başladık bile.
Dizide hapisten çıkan Azem özel ders vermek için bir öğrenci arıyor ve Piraye'nin kızı Ayça onun ilk öğrencisi oluyor.
Rolü canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi, Bensu Soral'a o kadar benziyor ki izlerken "Akrabası mı, değil mi?" diye düşünmeden edemiyoruz.
11 Ocak 2009 doğumlu genç oyuncu, dizilerde, filmlerde ve reklamlarda rol alıyor.
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Elif, Karadayı, Kırgın Çiçekler, Göç Zamanı, Ey Hayat Benim, Tozkoparan İskender, Gülümse Kaderine ve son olarak da Dönence dizisinde rol aldı.
Dönence'deki Gülce karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu, İnci Taneleri'nde depresif bir öğrenciyi canlandırıyor.
Her ne kadar Bensu Soral'a benzerliğiyle dikkat çekse de, ikili arasında bilinen bir akrabalık bağı bulunmuyor.
Bakalım İnci Taneleri'nde Azem ve Ayça birbirlerinin hayatlarını nasıl etkileyecek?
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