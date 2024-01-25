Berfu Yenenler'in Programına Katılan MasterChef Üçlüsü Sergen, Tahsin ve Hasan Ortalığı Kırdı Geçirdi!
Berfu Yenenler'in Programına Katılan MasterChef Üçlüsü Sergen, Tahsin ve Hasan Ortalığı Kırdı Geçirdi!
MasterChef'in sevilen üçlüsü Sergen, Tahsin ve Hasan, geçtiğimiz saatlerde Berfu Yenenler'in programına katıldı. Üçlünün samimi açıklamaları ve eğlenceli anları seyirciyi kırdı geçirdi.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine giren ve mizah anlayışıyla çok sevilen Berfu Yenenler'i tanıyorsunuz diye düşünüyoruz.
Ünlü isim son dönemlerde "Berfu Yenenler Talk Show Perileri" isimli yeni programıyla sık sık gündeme geliyor.
Her bölümde farklı ünlüleri ağırlayan Berfu Yenenler'in yeni programı oldukça geniş bir hayran kitlesine de sahip.
Yenenler, son programında MasterChef'in sevilen üçlüsü Tahsin, Hasan ve Sergen'i ağırladı.
Tahsin, Hasan ve Sergen'in samimi ve eğlenceli tavırları başta Berfu Yenenleri daha sonra ise seyirciyi kırdı geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sevilen üçlünün konuk olduğu programda dedikodular ve itiraflar havada uçuştu.
İşte o anlar 👇🏼
Tahsin, Sergen ve Hasan üçlüsünün eğlenceli anlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
Siz bu üçlüyü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın