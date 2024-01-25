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Berfu Yenenler'in Programına Katılan MasterChef Üçlüsü Sergen, Tahsin ve Hasan Ortalığı Kırdı Geçirdi!

Berfu Yenenler'in Programına Katılan MasterChef Üçlüsü Sergen, Tahsin ve Hasan Ortalığı Kırdı Geçirdi!

Berfu Yenenler MasterChef Türkiye
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 21:59

MasterChef'in sevilen üçlüsü Sergen, Tahsin ve Hasan, geçtiğimiz saatlerde Berfu Yenenler'in programına katıldı. Üçlünün samimi açıklamaları ve eğlenceli anları seyirciyi kırdı geçirdi.

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Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine giren ve mizah anlayışıyla çok sevilen Berfu Yenenler'i tanıyorsunuz diye düşünüyoruz.

Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine giren ve mizah anlayışıyla çok sevilen Berfu Yenenler'i tanıyorsunuz diye düşünüyoruz.

Ünlü isim son dönemlerde "Berfu Yenenler Talk Show Perileri" isimli yeni programıyla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isim son dönemlerde "Berfu Yenenler Talk Show Perileri" isimli yeni programıyla sık sık gündeme geliyor.

Her bölümde farklı ünlüleri ağırlayan Berfu Yenenler'in yeni programı oldukça geniş bir hayran kitlesine de sahip.

Her bölümde farklı ünlüleri ağırlayan Berfu Yenenler'in yeni programı oldukça geniş bir hayran kitlesine de sahip.

Yenenler, son programında MasterChef'in sevilen üçlüsü Tahsin, Hasan ve Sergen'i ağırladı.

Yenenler, son programında MasterChef'in sevilen üçlüsü Tahsin, Hasan ve Sergen'i ağırladı.

Tahsin, Hasan ve Sergen'in samimi ve eğlenceli tavırları başta Berfu Yenenleri daha sonra ise seyirciyi kırdı geçirdi.

Tahsin, Hasan ve Sergen'in samimi ve eğlenceli tavırları başta Berfu Yenenleri daha sonra ise seyirciyi kırdı geçirdi.
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Sevilen üçlünün konuk olduğu programda dedikodular ve itiraflar havada uçuştu.

Sevilen üçlünün konuk olduğu programda dedikodular ve itiraflar havada uçuştu.

İşte o anlar 👇🏼

Tahsin, Sergen ve Hasan üçlüsünün eğlenceli anlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

Tahsin, Sergen ve Hasan üçlüsünün eğlenceli anlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

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Siz bu üçlüyü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu üçlüyü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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