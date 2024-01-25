Somer Şef'in Sinir Olduğu Yarışmacıdan Survivor Seda'nın İtiraflarına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Somer Şef'in Sinir Olduğu Yarışmacıdan Survivor Seda'nın İtiraflarına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
25 Ocak Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, İnci Taneleri dizisinde viral olan Dilber dansını yaparak Instagram hesabından paylaştı. Yaptığı bu paylaşım sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Sezona büyük umutlarla başlayan Dilek Taşı da pek çok dizi gibi erken final kararı alarak izleyicisine veda etti. Başrollerine mutlu son yazılan dizinin final bölümü büyük ilgi gördü, sosyal medyadan binlerce yorum yapıldı.
Şahane Hayatım hemen her hafta temposunu artırmayı başarıyor. Şebnem'e o kadar hayran kalıyoruz ki, o güçlenip mutlu oldukça ekranda izlerken keyiften dört köşe oluyoruz. Son bölümde öyle bir final sahnesi vardı ki, sezon finali olsa bu kadar şaşkına çevirirdi izleyiciyi! Bakalım neler olmuş?
Survivor All Star yarışmacılarından biri olan Pınar, deniz keyfi yaparken nefret ettiği Aleyna'nın dedikodusunu yaptı. O anlar da fanların tepkisine neden oldu.
FOX'un Disney tarafından satın alınmasının ardından yeni ismi açıklandı. NOW TV olarak açıklanan yeni kanal ismi haliyle goygoycuların diline düşmeden edemedi.
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Yılmaz Erdoğan'ın daha fragmanları yayınlanmasına rağmen ortalığı kasıp kavuran dizisi İnci Taneleri bu akşam yayın hayatına başlıyor. Herkes büyük bir sabırsızlıkla Hazar Ergüçlü'nün dans sahnelerini beklerken, sosyal medyada artık bu konudan gına geldi yorumlarını görebiliyoruz. Kimsenin kayıtsız kalamadığı Dilber dansına bu kez Gülşen de dahil oldu.
Survivor'a 2014 yılından beri düzenli aralıklarla katılan Merve Aydın tam 10 yıldır 5 kez şampiyonluk için yarıştı. Şu an All Star kadrosunda da yer alan Aydın'ın iyi bir oyun performansı olmasına rağmen şampiyon olamaması dikkatlerden kaçmazken, akıllara 2014 yılında takım arkadaşı Serenay Aktaş'la yaşadıkları geldi.
Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı yeni sezon dizilerinden Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in kuzeni Feyza'yı canlandıran Zehra Kelleci'nin gerçek hayattaki hali ortalığı yaktı geçti.
Müge Anlı'daki Ali Diken olayı uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Diken'i kimin öldürdüğünü araştıran Anlı katilin programa da katılan Zeynel olduğunu açıklamıştı. Müge Anlı, Zeynel'in daha önce de cinayet işlediğini duyurdu.
Survivor All Star 2024 sezonu oldukça kaosu, entrikası ve heyecanı bol bir şekilde başladı. Geçtiğimiz sezonların en akılda kalan, en başarılı isimleri parkurda canını dişine takarken ilk hafta elenen isim Doğukan Manço olmuştu. Erken vedasıyla şaşırtan Manço, Survivor hakkında gelen regl sorusunu yanıtladığı videoyla kahkaha attırdı.
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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisine sonradan dahil olan Meriç Aral'ın son bölümdeki oyunculuk performansı beğenilmedi. Aral, Hande Erçel'le karşılaştırıldı.
Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak programına konuk olan Özgür ile Bahar çiftinin arasında geçen olaylar gündem olmaya devam ediyor. Daha önce de eşi Bahar'ın aldatma iddialarını "Kesme sahnesinde üstüme düştü. Pelerinimi unuttuğum için bornoz giymiştim" diyerek yalanlayan Özgür, şimdi ise iki kadına da aynı yüzüğü almasıyla gündem oldu.
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Yarışma hakkındaki soruları yanıtlayan Somer Şef, en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı.
Kısa süren Survivor macerasının her anında farklı bir olaya imza atan Seda Aktuğlu, yarışmanın ardından Survivor Ekstra'ya konuk oldu. Ada yaşantısını anlatan Aktuğlu, yarışmacılar hakkında söyledikleriyle ortalığı karıştırdı.
İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahnesi, ortalığı kasıp kavurdu. Ergüçlü'nün dansıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, dansın başarısı ise merak konusu oldu. Biz de gerçek bir pavyon dansçısından Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansını yorumlamasını istedik!
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