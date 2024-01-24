Bu Defa Mutlu Son Yazılmış: Dilek Taşı'nın Final Bölümüne Hüzün Dolu Yorum Yağdı!
Bu Defa Mutlu Son Yazılmış: Dilek Taşı'nın Final Bölümüne Hüzün Dolu Yorum Yağdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Figen ve Mustafa'nın büyük umutlarla başlayan hikayesi, ne yazık ki reytinge kurban giderek son buldu.
Olaylar gitgide karmaşık bir hal alsa ve pek çok konu çözüme kavuşmamış olsa da, Figen ve Mustafa açısından mutlu son yazılması izleyiciyi mutlu etti.
Senaristlere ve kanala kızgın izleyici belli ki onları çok özleyecek. Sizi yorumlarla baş başa bırakalım...
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz bu vedayı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda