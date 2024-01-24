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Bu Defa Mutlu Son Yazılmış: Dilek Taşı'nın Final Bölümüne Hüzün Dolu Yorum Yağdı!

Bu Defa Mutlu Son Yazılmış: Dilek Taşı'nın Final Bölümüne Hüzün Dolu Yorum Yağdı!

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
25.01.2024 - 01:15

Sezona büyük umutlarla başlayan Dilek Taşı da pek çok dizi gibi erken final kararı alarak izleyicisine veda etti. Başrollerine mutlu son yazılan dizinin final bölümü büyük ilgi gördü, sosyal medyadan binlerce yorum yapıldı.

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Figen ve Mustafa'nın büyük umutlarla başlayan hikayesi, ne yazık ki reytinge kurban giderek son buldu.

Figen ve Mustafa'nın büyük umutlarla başlayan hikayesi, ne yazık ki reytinge kurban giderek son buldu.

Olaylar gitgide karmaşık bir hal alsa ve pek çok konu çözüme kavuşmamış olsa da, Figen ve Mustafa açısından mutlu son yazılması izleyiciyi mutlu etti.

Olaylar gitgide karmaşık bir hal alsa ve pek çok konu çözüme kavuşmamış olsa da, Figen ve Mustafa açısından mutlu son yazılması izleyiciyi mutlu etti.

Senaristlere ve kanala kızgın izleyici belli ki onları çok özleyecek. Sizi yorumlarla baş başa bırakalım...

Senaristlere ve kanala kızgın izleyici belli ki onları çok özleyecek. Sizi yorumlarla baş başa bırakalım...

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Siz bu vedayı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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