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TRT 1 Dizisinde Büyük Hata! Feyyaz Şerifoğlu'na 'Anne' Olarak Seçilen Oyuncunun Yaşı "Bu Nasıl Cast?" Dedirtti

TRT 1 Dizisinde Büyük Hata! Feyyaz Şerifoğlu'na 'Anne' Olarak Seçilen Oyuncunun Yaşı "Bu Nasıl Cast?" Dedirtti

TRT
themyscira - Misafir Editör
24.01.2024 - 22:29

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak Bir Sevdadır dizisi şimdiden izleyicinin merak konusu oldu. 'Bir Aile İstiyorum' sloganıyla duyurulan dizinin başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler paylaşıyor. Ekin Mert Daymaz, Sinem Uslu, Sinan Tuzcu gibi oyuncuların rol aldığı dizide Feyyaz Şerifoğlu'nun annesini canlandıracak oyuncuyla arasındaki yaş farkı dillere düştü.

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TRT 1 ekranlarında yepyeni bir dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrollerini paylaştığı dizi, 31 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.

TRT 1 ekranlarında yepyeni bir dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrollerini paylaştığı dizi, 31 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.

Feyyaz Şerifoğlu'nun milli futbolcu Yasin'i, Sude Zülal Güler'in ise töre kurbanı Yeşil'i canlandırdığı dizide Ekin Mert Daymaz, Sinem Uslu, Sinan Tuzcu gibi oyuncular da rol alıyor.

Feyyaz Şerifoğlu'nun milli futbolcu Yasin'i, Sude Zülal Güler'in ise töre kurbanı Yeşil'i canlandırdığı dizide Ekin Mert Daymaz, Sinem Uslu, Sinan Tuzcu gibi oyuncular da rol alıyor.

Önce Hayat Futbola Benzer adıyla servis edilen dizi, daha yayına başlamadan isim değişikliğine gitti.

Önce Hayat Futbola Benzer adıyla servis edilen dizi, daha yayına başlamadan isim değişikliğine gitti.

Bu kez diziyi gündeme getiren bu kez cast seçimi oldu. Çünkü 32 yaşındaki Feyyaz Şerifoğlu'nun annesini 39 yaşındaki Sinem Uslu canlandırıyor!

Bu kez diziyi gündeme getiren bu kez cast seçimi oldu. Çünkü 32 yaşındaki Feyyaz Şerifoğlu'nun annesini 39 yaşındaki Sinem Uslu canlandırıyor!

Cast seçimindeki bu hata sosyal medyanın diline düştü!

Cast seçimindeki bu hata sosyal medyanın diline düştü!
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Sizce nasıl bir cast tercihi olmuş?

Sizce nasıl bir cast tercihi olmuş?
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