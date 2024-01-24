TRT 1 Dizisinde Büyük Hata! Feyyaz Şerifoğlu'na 'Anne' Olarak Seçilen Oyuncunun Yaşı "Bu Nasıl Cast?" Dedirtti

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak Bir Sevdadır dizisi şimdiden izleyicinin merak konusu oldu. 'Bir Aile İstiyorum' sloganıyla duyurulan dizinin başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler paylaşıyor. Ekin Mert Daymaz, Sinem Uslu, Sinan Tuzcu gibi oyuncuların rol aldığı dizide Feyyaz Şerifoğlu'nun annesini canlandıracak oyuncuyla arasındaki yaş farkı dillere düştü.