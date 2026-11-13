Ya Sen, Öğretmenim?

Başkalarının öğrenmesine eşlik ederken kendi öğrenme yolculuğumuzla da karşılaşıyoruz. Çünkü öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir.

Bu kısa molaya çıkmadan önce sana bir kitap önermek istiyorum: Carol Dweck’in Mindset adlı, Türkçede Aklını En Doğru Şekilde Kullan başlığıyla yayımlanan kitabını. Kitabı okurken öğrencilerin kadar kendini de düşünmeni isterim.

Bir ders istediğin gibi gitmediğinde kendine ne söylüyorsun?

Yeni bir yöntem karşısında zorlandığında yeniden denemeye alan açıyor musun?

Öğrencilerine tanıdığın öğrenme hakkını kendine de tanıyor musun?

Dweck’in gelişen zihniyet yaklaşımı, yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi değişmez kabul etmek yerine, öğrenmeyle gelişebileceğimizi düşünmeye davet ediyor. Öğretmenlik açısından bu davet, gündelik dilimizde bile karşılık bulabilir: “Bu sınıfta hiçbir şey işe yaramıyor” dediğimiz bir anda durup “Henüz uygun yolu bulamadım; başka ne deneyebilirim?” diye sorabiliriz.

Elbette yalnızca “Daha çok çalış” demek yeterli değil. Bazen öğrencinin başka bir stratejiye, daha açık bir geri bildirime, zamana ya da desteğe ihtiyacı vardır. Bizim de öyle. Bir meslektaşımızla konuşmak, yardım istemek, uyguladığımız yöntemi değiştirmek gelişimin bir parçasıdır.