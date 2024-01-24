Bu Defa Çok Şaşırdık: Show TV'nin Bir İddialı Dizisi Daha Final Kararı Aldı!

Bu sezon kanallar reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan diziye acımıyor, anında iptal ediyor. Sezon başından bu yana pek çok dizinin final kararı almasının ardından, yayın hayatına daha yeni başlamış bir diziden daha haber geldi. SonDakika.com'un haberine göre Show TV ekranlarında yayınlanacak hangi dizi final kararı almış, birlikte bakalım!