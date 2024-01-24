Bu Defa Çok Şaşırdık: Show TV'nin Bir İddialı Dizisi Daha Final Kararı Aldı!
Bu Defa Çok Şaşırdık: Show TV'nin Bir İddialı Dizisi Daha Final Kararı Aldı!
Kaynak: https://www.sondakika.com/magazin/hab...
Bu sezon kanallar reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan diziye acımıyor, anında iptal ediyor. Sezon başından bu yana pek çok dizinin final kararı almasının ardından, yayın hayatına daha yeni başlamış bir diziden daha haber geldi. SonDakika.com'un haberine göre Show TV ekranlarında yayınlanacak hangi dizi final kararı almış, birlikte bakalım!
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Yeni sezona umutla başlayan pek çok dizi reytinglere kurban giderek final kararı aldı.
O dizilere bir yenisi daha katıldı. Show TV ekranlarında 21 Aralık'ta yayın hayatına 'Arak' olarak başlayan dizi, 2. bölümden itibaren 'Kara' adını almıştı.
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı dizi bir de yılbaşı için zorunlu araya girmiş, dikiş tutturacağı varsa bile bu sebeplerden izleyici kopmuştu.
SonDakika.com'un haberine göre istediği başarıyı yakalayamayan Kara dizisinin 5. bölümüyle final yapmasına karar verildi.
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