BİM'e Vileda Spino Ultra Temizlik Seti Geliyor! 20 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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BİM 20 Kasım 2026 Cuma Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu hafta 2026 kataloğunda Vileda Spino Ultra temizlik setinden banyo ve düzenleme ürünlerine, kadın triko takımdan ev tekstili ürünlerine kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.150 TL
DAGi Kadın Triko 2'li Takım 759 TL
Casilda Home Banyo Paspas Seti 419 TL
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