BİM'e Vileda Spino Ultra Temizlik Seti Geliyor! 20 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM 20 Kasım 2026 Cuma Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu hafta 2026 kataloğunda Vileda Spino Ultra temizlik setinden banyo ve düzenleme ürünlerine, kadın triko takımdan ev tekstili ürünlerine kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”