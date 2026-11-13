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BİM'e Vileda Spino Ultra Temizlik Seti Geliyor! 20 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Vileda Spino Ultra Temizlik Seti Geliyor! 20 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
13.11.2026 - 12:25
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BİM 20 Kasım 2026 Cuma Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu hafta 2026 kataloğunda Vileda Spino Ultra temizlik setinden banyo ve düzenleme ürünlerine, kadın triko takımdan ev tekstili ürünlerine kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.150 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.150 TL
  • Vileda Spino Ultra Yedek Paspas - 119 TL
  • Decolove Bambu Kirli Sepeti (~60 L) - 529 TL
  • Decolove Bambu Organizer Set (3'lü) - 319 TL
  • Benante Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet (~26x26x17 cm) - 419 TL
  • Kapaklı Saklama Kutusu (~16 L) - 129 TL
  • Benante 2'li Kabartmalı Sıvı Sabunluk Fırçalık Seti - 379 TL
  • Okyanus Home Banyo Seti (5'li) - 499 TL
  • Yapışkanlı Banyo Aksesuarları - 149 TL
  • Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası (~37x69 cm) - 159 TL
  • Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri - 37 TL
  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri - 49 TL
  • Banyo Taburesi - 129 TL
  • Plastik Ürün Çeşitleri - 29 TL
  • Pratik Mandallı Mop - 119 TL
  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri - 99 TL
  • Hazneli Spreyli Camsil (~180 ml) - 139 TL
  • Tüy Toplayıcı (2 Yedekli, 60 Yaprak) - 129 TL
  • Su Kovası (~15 L) - 129 TL

DAGi Kadın Triko 2'li Takım 759 TL

DAGi Kadın Triko 2'li Takım 759 TL
  • Erkek Pijama Takımı (S/M, L/XL) - 429 TL
  • Kadın Panço (Karma Desenlerde) - 269 TL
  • Kadın Aksesuarlı Terlik (37, 38, 39, 40) - 279 TL
  • Çocuk Ev Botu (31/32, 33/34) - 219 TL
  • Şal (~70x175 cm) - 199 TL
  • Kadın / Erkek Bere - 99 TL
  • Çocuk Bere - 89 TL
  • Saç Kurutma Bonesi - 99 TL
  • Kadın Ribanalı Bato Külot (5, 6 numara) - 49 TL
  • Erkek Boxer (L, XL) - 69 TL
  • Erkek Çorap Çeşitleri (2'li) - 109 TL
  • Kadın / Erkek Tenis Çorabı (3'lü) - 79 TL

Casilda Home Banyo Paspas Seti 419 TL

Casilda Home Banyo Paspas Seti 419 TL
  • Banyo Paspası (~65x80 cm) - 99 TL
  • Su Emici Paspas (~58x38 cm) - 129 TL
  • Maisonette Ayak Havlusu (~50x80 cm) - 139 TL
  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce (~160x200 cm + 25 cm) - 245 TL
  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce (~100x200 cm + 25 cm) - 199 TL
  • Molinella Yastık Kılıfı (~50x70 cm, 2'li) - 79 TL
  • Silikon Yastık (~50x70 cm) - 149 TL
  • Pötikare Masa Örtüsü (~140x140 cm) - 79 TL
  • Pvc Masa Örtüsü (~140x140 cm) - 119 TL
  • Koltuk Örtüsü (~170x210 cm) - 199 TL
  • Peşkir Kurulama Bezi (~30x50 cm, 3'lü) - 49 TL
  • Articolo İğneye İplik Geçirme Aparatı - 40 TL
  • Articolo Desenli Mezura (~1,5 m) - 69 TL
  • Articolo Dikiş Seti - 129 TL
  • Kaydırmaz Tabanlık (~30x100 cm) - 59 TL
  • Kurutma Topu (~7 cm, 3'lü) - 139 TL
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