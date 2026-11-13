450 Numaralı Otobüs 9’a Bölünür Ama Nereye Gider? Sayıların Anlamını Bilmeyen bir Maarif…

6.sınıf matematik ortak yazılı sınavıyla ilgili en fazla tartışılan konulardan biri de ondalık gösterimlerde yuvarlama sorusuydu.
Öğretmenlerden gelen itirazların temelinde oldukça önemli bir sorun bulunuyor: Yuvarlama, MEB'in sınav için açıkladığı öğrenme çıktısında açıkça yer almıyor.
Peki öğretim programında var mı?
Evet, var!
Ama nerede olduğuna dikkat etmek gerekiyor.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 6. sınıf matematik öğretim programında MAT.6.1.5 kodlu öğrenme çıktısı, öğrencilerin ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlamalarını hedefliyor. Bu çıktının süreç bileşenlerinde ondalık gösterimlerin basamak değerlerinin incelenmesi, kesirlerin toplamı biçiminde ifade edilmesi ve açıklanması bulunuyor.
Yuvarlama ise burada yer almıyor.
Ancak programın Öğrenme-Öğretme Uygulamaları bölümüne baktığımızda öğrencilerden sayı doğrusunu kullanarak ondalık gösterimleri belirlenen basamağa kadar yuvarlama çalışmaları yapmalarının istendiğini görüyoruz.
Yani yuvarlama programdan çıkarılmamış. Yalnızca öğrenme çıktılarında bağımsız olarak tanımlanmaktan çıkıp öğretim uygulamalarının içine yerleştirilmiş.
Üstelik önceki matematik öğretim programında yuvarlama, M.6.1.6.3 koduyla bağımsız bir kazanımdı.
Şimdi burada çok temel bir soru sormamız gerekiyor:
Bir kazanımı öğrenme çıktıları listesinden çıkarıp öğrenme-öğretme uygulamaları paragrafına yerleştirdiğimizde müfredatı gerçekten sadeleştirmiş mi oluyoruz?
Bence hayır. En azından yalnızca bu değişiklikten hareketle böyle bir sonuca ulaşamayız.
Çünkü öğretmenin hâlâ öğretmesi, öğrencinin hâlâ öğrenmesi ve sınavda hâlâ ölçülmesi beklenen bir içeriğin öğretim yükü ortadan kalkmış değildir.
Belki öğrenme çıktısı sayısı azalmıştır ama öğretmenin sınıfta gerçekleştirmesi beklenen öğrenmeler aynı ölçüde azalmamış olabilir.
İşte burada Maarif Modeli'nin kazanımları azaltma ve içeriği sadeleştirme iddiasını çok daha dikkatli tartışmak gerekiyor.
Acaba müfredat mı sadeleşti, yoksa öğrenme çıktılarının sayısı mı azaltıldı?
Fakat mesele bununla da bitmiyor.
Bence asıl sorun, öğretmenin öğretim programını okuduğunda neyi ölçmesi ve değerlendirmesi gerektiğini açık biçimde belirleyememesi.
Bir öğretim programının hazırlanmasındaki temel ilkelerden biri, öğrenme hedeflerinin açık, anlaşılabilir ve değerlendirilebilir olmasıdır.
Öğretmen programı açtığında öğrencisine ne öğreteceğini, öğrencinin hangi bilgi ve becerileri geliştirmesi gerektiğini ve en önemlisi bu öğrenmeleri hangi göstergelerle değerlendireceğini anlayabilmelidir.
Çünkü öğrenme çıktıları yalnızca öğretilecek konuları sıralayan başlıklar değildir. Aynı zamanda ölçme ve değerlendirmenin de dayanağıdır.
Eğitim programları literatüründe John Biggs'in (1996) yapılandırmacı uyum (constructive alignment) yaklaşımı tam da bu ilişkiye dikkat çeker. Öğrenme çıktıları, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve ölçme-değerlendirme süreçleri birbirleriyle tutarlı biçimde tasarlanmalıdır.
Wiggins ve McTighe'ın (2005) geriye dönük tasarım (backward design) yaklaşımı da benzer bir ilkeye dayanır. Önce öğrencinin ne öğrenmesi gerektiği belirlenir. Ardından bu öğrenmenin gerçekleştiğini hangi kanıtlarla anlayacağımız ortaya konur. Sonrasında öğrenme yaşantıları planlanır.
Yani ölçme ve değerlendirme, öğretim programının sonunda akla gelen bir konu değil, program tasarımının başlangıçtan itibaren düşünülmesi gereken temel bileşenidir.
Peki bizim örneğimizde ne oluyor?
Öğrenme çıktısında basamak değerlerini yorumlama bulunuyor.
Öğrenme-öğretme uygulamalarında yuvarlama çalışmaları yaptırılması isteniyor.
Sınavda ise öğrenciye doğrudan yuvarlama işlemi soruluyor.
Öğretmen doğal olarak şu soruyla karşı karşıya kalıyor:
'Ben öğrencimin ondalık basamak değerlerini yorumlama becerisini mi ölçeceğim, yoksa yuvarlama işlemini yapabilmesini mi?'
Bu iki öğrenme birbiriyle ilişkili olabilir ama aynı şey değildir.
Daha da önemlisi, öğretmen öğrenme-öğretme uygulamalarında yer alan her etkinliğin bağımsız bir ölçme hedefi olup olmadığını nereden anlayacak?
Programın uygulama bölümünde yer alan bütün ifadeler sınav kapsamına mı giriyor?
Öğretim sürecinde öğrencinin öğrenmesini desteklemek için kullanılan bir etkinlik, öğrenme çıktılarında açıkça belirtilmese bile doğrudan sınav sorusuna dönüştürülebilir mi?
Dönüştürülebiliyorsa bunun sınırı nedir?
İşte bu soruların yanıtı öğretmenin kişisel yorumuna bırakılmamalıdır.
Elbette öğrenme-öğretme uygulamalarındaki her etkinliğin bağımsız bir öğrenme çıktısına dönüşmesi gerekmez. Öğretim etkinlikleri ile ölçme hedefleri aynı şey değildir. Ancak hangi etkinliğin hangi öğrenme çıktısına hizmet ettiği ve öğrenciden hangi öğrenme kanıtının beklendiği anlaşılır olmalıdır.
Öğretim programının görevi yalnızca öğrenciye yol göstermek değil, öğretmene de açık bir öğretim ve değerlendirme çerçevesi sunmaktır.
Programın öğrenme çıktıları ile uygulama bölümleri arasındaki sınırlar belirsizleştiğinde öğretmen, hangi içeriği ne kadar derinlikte öğreteceğini ve hangi becerinin ölçüleceğini belirlemekte zorlanabilir.
Öğretmenin programdaki bütün paragrafları inceleyerek örtük ölçme hedefleri çıkarması beklenemez.
Hele ki ülke genelinde ortak sınav yapılıyorsa bu belirsizlik daha da önemli hâle gelir. Çünkü farklı okullardaki öğretmenlerin aynı öğrenme çıktısından benzer ölçme beklentilerini çıkarabilmesi gerekir.
Aksi hâlde bir öğretmen öğrenme çıktılarında açıkça belirtilmeyen bir işlemi yalnızca öğretim sürecini destekleyen bir etkinlik olarak değerlendirirken başka bir öğretmen onu bağımsız bir sınav hedefi olarak yorumlayabilir.
Sonra da ortak sınavda o işlemle karşılaşıldığında tartışma başlar.
Bu durumda sorunu yalnızca öğretmenlerin programı yeterince okumamasıyla açıklayabilir miyiz?
Bence açıklayamayız.
Bir öğretim programının anlaşılabilir olması, öğretmenin bireysel yorumlama becerisine bırakılabilecek bir ayrıntı değil, programın kendi niteliğine ilişkin temel bir ölçüttür.
Öğretmen programı anlamak için sürekli olarak satır aralarında kazanım aramak zorunda kalıyorsa, orada ciddi bir program tasarımı ve iletişim sorunu var demektir.
Üstelik sadeleştirme iddiası da burada yeniden önem kazanıyor.
Kazanım sayısını azaltırken bazı içerikleri öğrenme-öğretme uygulamalarının içine taşıyorsak, öğretmen açısından programın gerçek kapsamını görünmez hâle getirme riskiyle karşı karşıyayız.
Öğrenme çıktıları sadeleşmiş olabilir ama öğretmen hâlâ aynı içeriği öğretmekle yükümlüyse bu sadeleşmenin sınıfa nasıl yansıdığını sorgulamak zorundayız.
Bu durum, kazanımların gerçekten azaltılıp azaltılmadığını araştırmayı da gerektiriyor. Bunun için yalnızca eski ve yeni programdaki kazanım sayılarını karşılaştırmak yeterli değil. Öğrenme-öğretme uygulamalarında yer alan bütün alt öğrenmelerin, beklenen işlemlerin ve becerilerin de incelenmesi gerekiyor.
Çünkü sayı olarak azaltılmış bir öğrenme çıktısı listesi, daha az öğretim yükü veya daha açık bir program anlamına gelmeyebilir.
Burada öğretmenlerin çok temel ve haklı bir beklentisi var:
'Bana neyi öğretmem gerektiğini söylediğiniz kadar, neyi ölçeceğimi ve nasıl değerlendireceğimi de açıkça söyleyin.'
Bu beklenti bir kolaylık talebi değildir. Eğitim programlarının bilimsel olarak tasarlanmasıyla ilgili temel bir gerekliliktir.
Sonuç olarak 6. sınıf sınavındaki yuvarlama sorusu yalnızca bir sınav sorusu tartışması değildir.
Bu soru, TYMM'deki öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri, öğrenme-öğretme uygulamaları ve ölçme-değerlendirme arasında nasıl bir ilişki kurulduğunu yeniden sorgulamamız için önemli bir örnektir.
Ve bence burada yanıtlanması gereken temel soru oldukça açıktır:
'Kazanımları azalttığımızı söylüyoruz ama öğretmenlerin neyi öğreteceğini ve neyi ölçeceğini gerçekten daha anlaşılır hâle getirebildik mi?'
Çünkü iyi bir öğretim programı yalnızca ne öğretileceğini söylemez. Öğrenmenin neyle kanıtlanacağını da açıkça ortaya koyar.
Öğrenme çıktılarında görünmeyen, uygulama metinlerinde belirsizleşen ancak sınavlarda karşımıza çıkan içerikler varsa burada yalnızca ölçme sorunu değil, bir program tasarımı sorunu da bulunmaktadır.
Müfredatı sadeleştirmek, kazanımları paragrafların içine saklamak değildir. Öğretilecek ve ölçülecek olanı daha açık, daha tutarlı ve daha anlamlı hâle getirmektir.