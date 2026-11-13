450 Numaralı Otobüs 9’a Bölünür Ama Nereye Gider? Sayıların Anlamını Bilmeyen bir Maarif…

Sınavın ilk sorusunda 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış bir otopark bulunuyor. Bazı park yerleri dolu, bazıları boş.

Yiğit, aracını numarası 30'un doğal sayı çarpanı olan boş bir park yerine bırakmak istiyor.

Öğrenci 30'un çarpanlarını bulacak, dolu yerleri eleyecek ve uygun park yerlerini belirleyecek.

Matematiksel olarak yapılabilir mi? Elbette.

Ama soruyu bir de gerçek yaşam açısından düşünelim.

Neden 30'un çarpanı olan park yerlerine park edilebiliyor? Otoparkın böyle bir kuralı mı var? Varsa bu kural neyi düzenliyor?

Aslında daha temel bir mesele var.

Otoparkta 6 numaralı yere park ettiğinizde orada altı tane park yeri mi bulunuyor? Elbette hayır. 6, o park alanının numarası. Yani bir etiket.

Etiket olarak kullanılan sayı ile çokluk belirten sayı matematiksel olarak aynı anlama sahip değildir.

6 elma dediğinizde bir çokluktan söz edersiniz. 6. sıradaki araç dediğinizde bir sıralamadan. 6 numaralı araç dediğinizde ise çoğunlukla bir tanımlama yaparsınız.

Matematik eğitimi literatüründe bunlar sırasıyla kardinal (cardinal), ordinal (ordinal) ve nominal (nominal) sayı kullanımları olarak ele alınır.

Kısacası, 6 numaralı otopark alanı ile 6 adet otopark alanı aynı şey değildir.

Elbette etiketlerin üzerindeki sayılarla matematiksel işlemler yapılabilir. Örneğin bazı kimliklendirme veya kodlama sistemleri rakamların aritmetik özelliklerini bilinçli biçimde kullanır. Ancak böyle bir durumda işlemin gerçek yaşamda bir karşılığı vardır.

Burada ise matematiksel kural doğrudan dışarıdan ekleniyor.

Düşünsenize, 6 numaralı park yerinin tabelasını söküp yerine 17 yazsak park yerinin fiziksel özelliklerinden herhangi biri değişir mi?

Hayır.

Ama sınav sorusunun matematiksel cevabı değişir.

Demek ki burada otoparkın gerçek özellikleriyle değil, otoparka yapıştırdığımız sayı etiketlerinin aritmetik özellikleriyle uğraşıyoruz.

Üstelik öğrencinin iki koşulu birlikte değerlendirmesi elbette bir zihinsel işlem gerektiriyor. Ancak bu, bağlamın gerçekçi olduğunu göstermiyor.

Otoparka matematik yerleştirmişiz ama otoparkın matematiğini henüz bulamamışız!

450 Numaralı Otobüs 5'e ve 9'a Bölünürse Ahmet'in İş Yerine Gider mi?

İkinci soru daha da ilginç.

Bir duraktan geçen otobüslerin hat numaraları verilmiş: 280, 334, 342, 450 ve 675.

Ahmet'in iş yerinin önündeki duraktan geçen otobüslerin numaraları ise hem 5'e hem de 9'a kalansız bölünebiliyormuş.

Öğrenciden bu otobüsleri bulması isteniyor.

450 ve 675.

Peki neden?

Bölünebilme kuralları öyle söylediği için!

İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de veya herhangi bir şehirde otobüsler gerçekten böyle mi hareket ediyor?

Bir otobüsün hat numarası 9'a bölündüğünde güzergâhı değişiyor mu? 5'e bölünebilen bir otobüs, başka bir durağa uğrama hakkı mı kazanıyor?

Ulaşım planlamasında bir hat numarası genellikle bir hattı tanımlamak için kullanılır. Bir güzergâhın uzunluğunu, yolcu sayısını veya sefer sıklığını doğrudan göstermez.

Dolayısıyla bir hat numarasının bölünebilme özelliği ile otobüsün geçtiği durak arasında kendiliğinden matematiksel bir ilişki yoktur.

Şimdi sorunun bütün hikâyesini kaldıralım:

'280, 334, 342, 450 ve 675 sayılarından hangileri hem 5'e hem de 9'a kalansız bölünür?'

Aynı matematiksel işlem, aynı sonuç.

Otobüsler ortadan kayboldu. Ahmet'in iş yeri de kayboldu. Matematik ise hiç değişmedi.

İşte tam da bu nedenle bir sorunun günlük yaşamdan kavramlar içermesi, onun gerçek yaşam temelli olduğu anlamına gelmez.

Matematiği anlamlı hâle getirmek için bir bağlam oluşturmak başka bir şeydir; matematiksel işlemi önceden seçip ona uygun bir hikâye bulmak başka. Bu durum da MEB Maarif ekibinin temel olan bu bilgiyi göz ardı ettiği yalnızca soruyu hazırlamış olmak için senaryoyu hazırladıkları anlaşılıyor.

Üstelik bu yaklaşımın öğrenciler açısından önemli bir sonucu olabilir.

Öğrenci bir süre sonra kendisine şu soruyu sormayı bırakır:

'Bu durumda neden bu matematiksel işlemi kullanmam gerekiyor?'

Onun yerine şunu düşünmeye başlar:

'Öğretmen benden hangi işlemi yapmamı istiyor?'

Böylece matematiksel düşünme, bağlamı anlamlandırma sürecinden çıkarak verilen sayılara uygun işlemi seçme alışkanlığına dönüşebilir.

Otobüsü 9'a böldük ama matematiksel düşünmenin nereye gittiğinden pek emin değiliz!