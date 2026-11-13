Sıcacık Bir Mola Zamanı! Gülümseten Kasım'da Kahve ve Çay Markalarında Öne Çıkan İndirimler

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak taze demlenmiş bir çay ya da mis kokulu bir fincan kahve arıyorsanız mutfak stoklarını yenilemenin tam zamanı! Amazon Gülümseten Kasım kapsamında Lipton'dan Çaykur'a, Julius Meinl'den Starbucks ve Kahve Dünyası'na kadar en sevilen çay ve kahve çeşitleri dip fiyatlarla satışta. İşte öne çıkan indirimler:

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