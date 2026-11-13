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Sıcacık Bir Mola Zamanı! Gülümseten Kasım'da Kahve ve Çay Markalarında Öne Çıkan İndirimler

etiket Sıcacık Bir Mola Zamanı! Gülümseten Kasım'da Kahve ve Çay Markalarında Öne Çıkan İndirimler

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
13.11.2026 - 12:17
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Soğuk havalarda içinizi ısıtacak taze demlenmiş bir çay ya da mis kokulu bir fincan kahve arıyorsanız mutfak stoklarını yenilemenin tam zamanı! Amazon Gülümseten Kasım kapsamında Lipton'dan Çaykur'a, Julius Meinl'den Starbucks ve Kahve Dünyası'na kadar en sevilen çay ve kahve çeşitleri dip fiyatlarla satışta. İşte öne çıkan indirimler:

Bu içerik 13.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Lipton Yellow Label 2'li dökme siyah çay (2 x 1.000 gr) son 90 günün en düşük fiyatıyla 658,00 TL!

Lipton Yellow Label 2'li dökme siyah çay (2 x 1.000 gr) son 90 günün en düşük fiyatıyla 658,00 TL!

Kilosu 329 TL'ye gelen kadifemsi içimli dökme çay ikili paketi, günün her saatinde taze demlenmiş çay keyfi arayanlar için stokluk fırsat sunuyor.

Lipton Yellow Label Dökme Siyah Çay 1000 Gr (2 Paketi)

Gülümseten Kasım'da yer alan tüm indirimli çaylar burada

Kahve Dünyası Selection kapsül kahve 10'lu kutu 191,53 TL yerine %11 indirimle 169,90 TL!

Kahve Dünyası Selection kapsül kahve 10'lu kutu 191,53 TL yerine %11 indirimle 169,90 TL!

Geçen ay 2.000 adetten fazla satan ve son 90 günün dip fiyatıyla listelenen farklı yoğunluklardaki karışık kapsül seti, Nespresso makineleriyle tam uyum içinde pratik kahve keyfi yaşatıyor.

Kahve Dünyası Selection Kapsül Kahve 10'lu Kutu

Gülümseten Kasım'da yer alan indirimli kahve çeşitleri burada

Çaykur Filiz 500 gr siyah çay 329,31 TL yerine %15 indirimle 279,99 TL!

Çaykur Filiz 500 gr siyah çay 329,31 TL yerine %15 indirimle 279,99 TL!

Son 90 günün dip fiyatına gerileyen taze filiz yapraklarından harmanlanmış klasik lezzet, yoğun aroması ve berrak demiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi oluyor.

Çaykur Filiz Çayı Siyah Çay 500 g

Gülümseten Kasım'da yer alan tüm indirimli çaylar burada

Starbucks by Nespresso Blonde Espresso kapsül kahve (10 adet) 229,95 TL yerine %10 indirimle 205,90 TL!

Starbucks by Nespresso Blonde Espresso kapsül kahve (10 adet) 229,95 TL yerine %10 indirimle 205,90 TL!

Geçen ay 4.000 adetten fazla satan ve son 90 günün dip fiyatıyla listelenen yumuşak kavrulmuş kapsüller, kadifemsi içimiyle evde barista kahvesi hazırlıyor.

Starbucks By Nespresso Blonde Espresso Kapsül Kahve 1 x 10 Adet

Gülümseten Kasım'da yer alan indirimli kahve çeşitleri burada

Lipton Earl Grey 250'li demlik poşet çay 510,55 TL yerine %7 indirimle 474,69 TL!

Lipton Earl Grey 250'li demlik poşet çay 510,55 TL yerine %7 indirimle 474,69 TL!

Son 30 günün en düşük fiyatında olan ve bergamot kokusuyla öne çıkan 250'li ekonomik paket, ofis ve kalabalık evler için pratik demleme konforu sağlıyor.

Lipton Earl Grey 250'li Demlik Poşet Çay

Gülümseten Kasım'da yer alan tüm indirimli çaylar burada

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Çaykur Tiryaki 1.000 gr siyah çay son 60 günün en düşük fiyatıyla 349,95 TL!

Çaykur Tiryaki 1.000 gr siyah çay son 60 günün en düşük fiyatıyla 349,95 TL!

Karadeniz'in seçkin çay yapraklarından üretilen ve kıvamlı demiyle bilinen Tiryaki serisi, 1 kiloluk avantajlı paketiyle mutfak stoğuna ekleniyor.

Çaykur Tiryaki Çayı 1000 Gr

Julius Meinl President 500 gr çekirdek kahve 789,00 TL yerine %28 indirimle 568,83 TL!

Julius Meinl President 500 gr çekirdek kahve 789,00 TL yerine %28 indirimle 568,83 TL!

Geçen ay 3.000 adetten fazla satan ve son 30 günün en düşük fiyatına inen orta kavrulmuş klasik harman, taze çekilmiş espresso ve filtre kahve tutkunlarını bekliyor.

Julius Meinl President Çekirdek Kahve 500 g

Gülümseten Kasım'da yer alan indirimli kahve çeşitleri burada

Kurukahveci Mehmet Efendi 250 gr teneke kutu Türk kahvesi 298,87 TL yerine %5 indirimle 284,00 TL!

Kurukahveci Mehmet Efendi 250 gr teneke kutu Türk kahvesi 298,87 TL yerine %5 indirimle 284,00 TL!

Son 30 günün en düşük fiyatıyla tazeliğini koruyan özel teneke kutusunda sunulan geleneksel Türk kahvesi, bol köpüklü fincanlar için raflardaki yerini alıyor.

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 250 g

Lipton Earl Grey 100'lü demlik poşet çay (320 gr) 200,97 TL yerine %10 indirimle 180,87 TL!

Lipton Earl Grey 100'lü demlik poşet çay (320 gr) 200,97 TL yerine %10 indirimle 180,87 TL!

Geçen ay 1.000 adetten fazla satan ve son 90 günün en düşük fiyatına gerileyen 100'lü demlik poşet çay, her fincanda aynı aromatik bergamot dengesini sunuyor.

Lipton Earl Grey Demlik Poşet Çay 100'lü (320 gr)

Gülümseten Kasım'da yer alan tüm indirimli çaylar burada

Nescafé Classic 200 gr çözünebilir kahve ekopaket 289,95 TL yerine %14 indirimle 250,00 TL!

Nescafé Classic 200 gr çözünebilir kahve ekopaket 289,95 TL yerine %14 indirimle 250,00 TL!

Son 90 günün en düşük fiyatına inen zengin aromalı klasik hazır kahve, güne hızlı ve enerjik başlamak isteyenlerin favorisi oluyor.

Nescafé Classic Çözünebilir Kahve Ekopaket 200 g

Gülümseten Kasım'da yer alan indirimli kahve çeşitleri burada

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Doğadan Mango & Lime yeşil çay (18'li) 108,00 TL yerine %15 indirimle 91,99 TL!

Doğadan Mango & Lime yeşil çay (18'li) 108,00 TL yerine %15 indirimle 91,99 TL!

Son 90 günün en düşük fiyatına inen egzotik aromalı yeşil çay, ferahlatıcı mango ve misket limonu notalarıyla hem sıcak hem soğuk tüketime uyum sağlıyor.

Doğadan Yeşil Çay Mango & Lime (18'li)

Gülümseten Kasım'da yer alan tüm indirimli çaylar burada

Julius Meinl Präsident Blend 220 gr öğütülmüş filtre kahve 339,95 TL yerine %27 indirimle 249,00 TL!

Julius Meinl Präsident Blend 220 gr öğütülmüş filtre kahve 339,95 TL yerine %27 indirimle 249,00 TL!

Geçen ay 2.000 adetten fazla satan ve son 90 günün en düşük fiyatına gerileyen orta kavrulmuş yumuşak içimli filtre kahve, günün her saatinde dengeli bir fincan sunuyor.

Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve 220 g

Gülümseten Kasım'da yer alan indirimli kahve çeşitleri burada

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
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