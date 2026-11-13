Sıcacık Bir Mola Zamanı! Gülümseten Kasım'da Kahve ve Çay Markalarında Öne Çıkan İndirimler
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Soğuk havalarda içinizi ısıtacak taze demlenmiş bir çay ya da mis kokulu bir fincan kahve arıyorsanız mutfak stoklarını yenilemenin tam zamanı! Amazon Gülümseten Kasım kapsamında Lipton'dan Çaykur'a, Julius Meinl'den Starbucks ve Kahve Dünyası'na kadar en sevilen çay ve kahve çeşitleri dip fiyatlarla satışta. İşte öne çıkan indirimler:
Bu içerik 13.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Lipton Yellow Label 2'li dökme siyah çay (2 x 1.000 gr) son 90 günün en düşük fiyatıyla 658,00 TL!
Kahve Dünyası Selection kapsül kahve 10'lu kutu 191,53 TL yerine %11 indirimle 169,90 TL!
Çaykur Filiz 500 gr siyah çay 329,31 TL yerine %15 indirimle 279,99 TL!
Starbucks by Nespresso Blonde Espresso kapsül kahve (10 adet) 229,95 TL yerine %10 indirimle 205,90 TL!
Lipton Earl Grey 250'li demlik poşet çay 510,55 TL yerine %7 indirimle 474,69 TL!
Çaykur Tiryaki 1.000 gr siyah çay son 60 günün en düşük fiyatıyla 349,95 TL!
Julius Meinl President 500 gr çekirdek kahve 789,00 TL yerine %28 indirimle 568,83 TL!
Kurukahveci Mehmet Efendi 250 gr teneke kutu Türk kahvesi 298,87 TL yerine %5 indirimle 284,00 TL!
Lipton Earl Grey 100'lü demlik poşet çay (320 gr) 200,97 TL yerine %10 indirimle 180,87 TL!
Nescafé Classic 200 gr çözünebilir kahve ekopaket 289,95 TL yerine %14 indirimle 250,00 TL!
Doğadan Mango & Lime yeşil çay (18'li) 108,00 TL yerine %15 indirimle 91,99 TL!
Julius Meinl Präsident Blend 220 gr öğütülmüş filtre kahve 339,95 TL yerine %27 indirimle 249,00 TL!
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