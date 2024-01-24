Eski Atlet ve Survivor Yarışmacısı Sema Aydemir'in Dilber Dansı Eleştirilere Yol Açtı: "Hepimizi Ele Geçirdi"
Eski Atlet ve Survivor Yarışmacısı Sema Aydemir'in Dilber Dansı Eleştirilere Yol Açtı: "Hepimizi Ele Geçirdi"
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Eski milli atlet Sema Aydemir, Survivor'a üç kez katılarak tanınırlığını fazlasıyla artırmıştı.
2017, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'a katılan Sema Aydemir, daha sonra Survivor Ekstra programında sunuculuğa başlamıştı.
Tv ekranlarına oldukça alışan Aydemir, spor kariyerini de geride bırakma kararı almıştı.
İnci Taneleri dizisiyle popüler olan Dilber dansını yapan ve Instagram hesabından paylaşan Aydemir, takipçileri tarafından eleştirilere maruz kaldı.
"Dilber hepimizi ele geçirdi😂dilberlere tercih edilince aciiilll oynuyoruz😂(bu arada pavyonlara özendiriyorsunuz falan diyenlere;ya arkadaş iki geyik yaptık, hiçmi pavyon bilmiyodu insanlar. İçinde olan gidiyo olmayanın zaten be işi var, ben mi yani saçmalamayın lütfen, bu zamana kadar sporu özenmediniz de pavyon mu ilginizi çekti😂)" notuyla yaptığı paylaşıma gelen yorumlardan bazılarını sizler için derledik:
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