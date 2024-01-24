Nazlı Bulum İlk Cinsel Deneyimini Anlatmasına Gelen Eleştirilere Tepki Gösterdi: "Bu Daha Önemli!"
Nazlı Bulum İlk Cinsel Deneyimini Anlatmasına Gelen Eleştirilere Tepki Gösterdi: "Bu Daha Önemli!"
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Nil karakteriyle popülerlik kazanan Nazlı Bulum, ilk cinsel deneyimine dair bazı açıklamalarda bulunmuştu. Eleştiri alan bu açıklamalarının ardından 'Aşk Mevsimi' filminin galasına katılan oyuncu yepyeni açıklamalarda bulundu.
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Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Nil karakteriyle büyük bir beğeni toplayan ve şöhret basamaklarını hızlıca çıkan Nazlı Bulum, ilk cinsel deneyimine dair bazı açıklamalarda bulunmuştu.
Annesinin "özel biri olsun" isteğinin ardından ilk cinsel birlikteliğinden sonra ağlayarak annesine gittiğini söyleyen Bulum, sebebinin prezervatifin içinde kalması olduğunu söylemişti.
Annesi de bu deneyime kahkahalarla cevap vermiş.
Bu anıyı paylaşmasının ardından eleştirilere maruz kalan Nazlı Bulum, katıldığı "Aşk Mevsimi" filminin galasında yepyeni açıklamalarda bulundu.
"Cinsellik bir tabu" diyen Bulum, "Bazı şeyleri konuşamadığımızda genç insanlar kendilerini yalnız hissediyorlar, bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
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