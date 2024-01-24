Koşun Kaos Yükleniyor: Seren Serengil'in Seda Sayan'a "Sen Benim Taklitçimsin" Çıkışı Ortalığı Karıştıracak
Koşun Kaos Yükleniyor: Seren Serengil'in Seda Sayan'a "Sen Benim Taklitçimsin" Çıkışı Ortalığı Karıştıracak
Seren Serengil'in Seda Sayan'a yönelik 'Sen benim taklitçimsin' iddiası, sosyal medya dünyasında büyük bir gürültü koparacak gibi görünüyor.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Kaosların kraliçesi Seren Serengil'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Oldukça ilginç ve eşsiz biri olan Serengil hem açıklamaları hem estetikleri hem de ünlülerle yaşadığı atışmalar ile magazin gündeminin en popüler isimlerinden bir tanesi.
Hatta kısa bir süre önce magazin sunuculuğunu bırakan Seren Serengil'in sivri dilinden nasibini almayan kalmadı desek yalan olmaz!
Serengil, şimdilerde magazin sunuculuğu yapmasa da aktif kullandığı sosyal medya hesabından açıyor ağzını yumuyor gözünü.
Seren Serengil, bu sefer de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Seda Sayan'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti.
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Serengil bu fotoğrafı paylaşarak Seda Sayan'a "Kaşları aynı yaptın, benim doktorlarıma gidip Seren gibi olsun diyorsun. Seren Sayan ya da Seda Serengil olmaya ne gerek var." dedi.
İşte Serengil'in açıklamaları 👇🏼
Seren Serengil, Seda Sayan'a "Beni bir sal artık" diyor ama bakalım Sayan'dan cevap gelecek mi? Merakla bekliyoruz!
Sizce Seda Sayan, Seren Serengil'i taklit ediyor mu? Yorumlarda buluşalım!
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