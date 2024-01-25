Görüş Bildir
Haberler
TV
All Star'ın İlk Haftasında Elenen Doğukan Manço'nun Survivor'da Regl Ağrısı Sorusuna Verdiği Komik Tepki

All Star'ın İlk Haftasında Elenen Doğukan Manço'nun Survivor'da Regl Ağrısı Sorusuna Verdiği Komik Tepki

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.01.2024 - 11:52

Survivor All Star 2024 sezonu oldukça kaosu, entrikası ve heyecanı bol bir şekilde başladı. Geçtiğimiz sezonların en akılda kalan, en başarılı isimleri parkurda canını dişine takarken ilk hafta elenen isim Doğukan Manço olmuştu. Erken vedasıyla şaşırtan Manço, Survivor hakkında gelen regl sorusunu yanıtladığı videoyla kahkaha attırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor 2024 All Star, 1 Ocak 2024 itibariyle başladı bildiğiniz gibi. Reytingleri ele geçiren program her bölümüyle ayrı etki yaratmaya devam ediyor.

Survivor 2024 All Star, 1 Ocak 2024 itibariyle başladı bildiğiniz gibi. Reytingleri ele geçiren program her bölümüyle ayrı etki yaratmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonların en sevilen, en akıllarda kalan ve en başarılı isimleri yeniden Survivor olabilmek için parkurda ter döküyor. Bu yılın en büyük zorluklarından, belki de kimileri için avantajlarından bir tanesi SMS oylaması olmaması.

İlk bölümlerden itibaren olaya doyduk desek yeridir. Bunlardan bir tanesi Seda'nın yardım mesajı olmuştu.

İlk bölümlerden itibaren olaya doyduk desek yeridir. Bunlardan bir tanesi Seda'nın yardım mesajı olmuştu.

Dominik polisi yarışmacılara operasyon düzenlemiş ve herkes gözaltına alınmıştı. Olayın failinin ise Seda olduğu ortaya çıkmıştı. Bir kızın telefonunu alıp yardım çağrısında bulunan Seda, polise öyle söyledikleriyle de dumur etti.

Tabii bir diğer yandan Turabi'nin yarışma sırasındaki sözleri, kavgaları, konsey anları da konuşulmaya devam ediliyor.

Tabii bir diğer yandan Turabi'nin yarışma sırasındaki sözleri, kavgaları, konsey anları da konuşulmaya devam ediliyor.

Kendisi son olarak Acun Ilıcalı'nın adını yazmıştı konseyde hatırlarsanız. Turabi'nin bu tavırları da sosyal medyada oldukça tatışılan ve eleştirilen konular arasında.

Bunca olay varken Survivor All Star'ın ilk haftasında elenen isim Doğukan Manço olmuştu.

Bunca olay varken Survivor All Star'ın ilk haftasında elenen isim Doğukan Manço olmuştu.

Kırmızı takımın ilk haftaki hezeyanının kurbanı oldu diyebileceğimiz Doğukan Manço'nun elenmesi beklenmedik bir durum olmuştu.

Sercan, Ersin ve Doğukan arasında geçene eleme heyecanında elenen Manço, herkesi şaşırtmıştı elbette.

Sercan, Ersin ve Doğukan arasında geçene eleme heyecanında elenen Manço, herkesi şaşırtmıştı elbette.

Elenirken tüm arkadaşlarına övgüler yağdıran ve ardından tekrar böyle bir Survivor konsepti olursa yeniden yarışmak istediğini söyleyen Doğukan Manço'nun elenmesi herkesi üzdü elbette.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gündemde Survivor yarışmacıları ve yaşadıkları sık sık yer alırken, Dorukan Manço'ya sorulan "Regl sancılarını ne yapıyordunuz?" sorusu yeniden gündem oldu.

Gündemde Survivor yarışmacıları ve yaşadıkları sık sık yer alırken, Dorukan Manço'ya sorulan "Regl sancılarını ne yapıyordunuz?" sorusu yeniden gündem oldu.

Katıldığı bir röportajda 'Regl sancılarını ne yapıyordunuz?' diye sorulunca Doğukan Manço'nun verdiği şaşkınlık dolu cevap herkese kahkaha attırdı.

"Ben mi?" 😂

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?