All Star'ın İlk Haftasında Elenen Doğukan Manço'nun Survivor'da Regl Ağrısı Sorusuna Verdiği Komik Tepki
All Star'ın İlk Haftasında Elenen Doğukan Manço'nun Survivor'da Regl Ağrısı Sorusuna Verdiği Komik Tepki
Survivor All Star 2024 sezonu oldukça kaosu, entrikası ve heyecanı bol bir şekilde başladı. Geçtiğimiz sezonların en akılda kalan, en başarılı isimleri parkurda canını dişine takarken ilk hafta elenen isim Doğukan Manço olmuştu. Erken vedasıyla şaşırtan Manço, Survivor hakkında gelen regl sorusunu yanıtladığı videoyla kahkaha attırdı.
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Survivor 2024 All Star, 1 Ocak 2024 itibariyle başladı bildiğiniz gibi. Reytingleri ele geçiren program her bölümüyle ayrı etki yaratmaya devam ediyor.
İlk bölümlerden itibaren olaya doyduk desek yeridir. Bunlardan bir tanesi Seda'nın yardım mesajı olmuştu.
Tabii bir diğer yandan Turabi'nin yarışma sırasındaki sözleri, kavgaları, konsey anları da konuşulmaya devam ediliyor.
Bunca olay varken Survivor All Star'ın ilk haftasında elenen isim Doğukan Manço olmuştu.
Sercan, Ersin ve Doğukan arasında geçene eleme heyecanında elenen Manço, herkesi şaşırtmıştı elbette.
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Gündemde Survivor yarışmacıları ve yaşadıkları sık sık yer alırken, Dorukan Manço'ya sorulan "Regl sancılarını ne yapıyordunuz?" sorusu yeniden gündem oldu.
"Ben mi?" 😂
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