Kubilay Aka Göründü! İnci Tanelerinin Merakla Beklenen Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Kubilay Aka Göründü! İnci Tanelerinin Merakla Beklenen Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
İlk bölümüyle izleyicinin beğenisini kazanan İnci Taneleri, Dilber ve Azem'in hikayesiyle izleyiciyi çekmeyi başardı. Bölümün sona ermesinin ardından ikinci bölüm fragmanı yayınlanan dizide bakalım bizleri neler bekliyor?
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İnci Taneleri haftalardır merak uyandıran hikayesini sonunda izleyiciyle buluşturdu.
Azem, Dilber, Piraye ve Ayça'nın dikkat çeken hikayesi bizi nereye götürecek bilemiyoruz ama ilk bölüm bile merakımızı uyandırmaya yetti de arttı bile.
Azem'in Dilber'in eski kocasından yediği dayakla sona eren birinci bölümün ardından hemen ikinci bölüm fragmanı yayınlandı.
Fragmanı sizler için şöyle bırakalım:
Yaralarını Dilber ile saran Azem, sosyalleşmeye devam ediyor.
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Ayrıca Azem'in Ayça aracılığıyla Piraye ile de bir yakınlık kurduğunu görüyoruz.
Gönlünü Azem'e kaptıran Dilber de kendine yeni bir sayfa açtığını dile getiriyor ve kendisini Azem'in aile sofrasında görüyoruz.
Kubilay Aka'yı da sonunda gördüğümüz için mutlu oluyoruz ve ikinci bölümü merakla beklemeye koyuluyoruz!
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Siz fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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