Haftalardır Merakla Beklediğimiz İnci Taneleri'nin İlk Bölümünde Neler Yaşandı?
Haftalardır Merakla Beklediğimiz İnci Taneleri'nin İlk Bölümünde Neler Yaşandı?
İnci Taneleri ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı, merakla beklenen dizi büyük beğeni topladı. Merak ettiğimiz soruların bazısına yanıt bulabilirken bir kısmı daha çok kafamızı kurcaladı. Bakalım ilk bölümde neler olmuş?
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Cinayet suçuyla hapse giren Azem'in, orada geçirdiği 10 yılın ardından tahliye olmasıyla dizimiz başlıyor. İlk öğrendiğimiz Azem'in suçsuz olduğu ama neden suçu üstlendiğiyle ilgili en ufak bir ipucu verilmedi dizide.
Gerçekleri bilen, hayatta kalmasını sağlayan kişi Kasım. Gerçekleri ortaya çıkarmasını istiyor Azem'in ama o nedense buna pek hazır değil. Hayatını yeniden düzene sokmak ve çocuklarını bulmak istiyor her şeyden önce.
Bunun için de iş arayışına giriyor. Edebiyat öğretmeni olduğu için özel ders verebileceği bir öğrenci ararken sonunda Piraye'nin 'sorunlu kızı' Ayça çıkıyor karşısına. Ayça ders çalışmak istemeyen, oldukça asi görünen ve asla söz dinlemeyen bir genç kız.
En azından hayatını yoluna koyana kadar kalmak için geldiği otelde de Dilber'le tanışıyor. Hayatının bu noktadan itibaren hayal etmediği bir yöne gideceğini az çok anlıyoruz değil mi?
Dilber'i gördüğümüz fragmanlardan az çok biliyoruz ama belli ki hikayesi aslında daha çok derin. Tavırlarından anlaşıldığı üzere kendisi sevmeye ve sevilmeye muhtaç, zorla evlendirildikten sonra kaçmış ve ancak pavyonda iş bulabilmiş kendine.
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Veee daha ilk bölümden Azem'e aşık olduğunu söylüyor! Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu, Azem'in de pek bu yönde bir ilgisi yok gibi görünse de bilemiyoruz tabii...
Dilber'in duygularını açıklayıp "şak" diye Azem'i öptüğü yerde de ayrılmaya çalıştığı kocası görüyor... E tabii Azem de başına alıyor belayı. Bölüm de bir dayak sahnesiyle son buluyor.
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