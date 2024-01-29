Erman Toroğlu'nun Evine Yaptırdığı Detay ve Çıplaklık İtirafı Herkesi Şaşırttı!
Erman Toroğlu'nun Evine Yaptırdığı Detay ve Çıplaklık İtirafı Herkesi Şaşırttı!
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Kariyerine futbol yorumcusu olarak devam eden eski hakem Erman Toroğlu, ekranlarda yaptığı yorumlarla daha da çok sevilen bir isim haline geldi.
Özey hayatıyla da konuşulan Toroğlu, Geçtiğimiz yıl hayatını aralarında 34 yaş fark olan Avukat Ezgi Yavuz ile Barselona'da evlenmişti.
Evlendikten sonra çiftimiz, Evrim Akın'ın sunduğu Kanal D'de yayınlanan Ev Gezmesi programı için kapılarını açmıştı.
Programda yatak odasının tavanına asılan büyük ayna dikkat çekmişti ve sosyal medyada gündem olmuştu. Sadece tavanda değil, yan duvarda da büyük bir ayna vardı.
Aylar sonra Evrim Akın bu sefer Erman Toroğlu'nun İstanbul'daki boğaz manzaralı evine konuk oldu.
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Toroğlu, "Daha başka şeyler göstereceğim sana yatak odasında" diyerek yatak odasına gündemine gönderme yaptı.
Programda Toroğlu'ndan ilginç bir itiraf da geldi. salondaki camların bazılarının içine film yaptırdığını söyledi.
"Ben evin içinde çıplak geziyorum arkadaşlarla muhabbet oluyor filan bir gün otelin müdürü telefon açtı; hocam sizin camlar filmli değil miydi? Evet hocam, ne filmli lan karşımda çırılçıplak geziyorsun deyince hemen şu koltuğa oturdum. Filmciyi çağırdım meğer filmleri ters yaptırdım demez mi... Şaka gibi..." dedi.
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