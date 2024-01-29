Uğur Aslan'dan Yargı'nın Senaristi Eşi Sema Ergenekon'la İlgili Şaşırtan İtiraf!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı'da Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan'dan Mehmet Akif Ersoy'un HaberTürk ekranlarında sunduğu 5. Gece programında Yargı'nın senaristi eşi Sema Ergenekon'la ilgili şaşırtan bir itiraf geldi.