Uğur Aslan'dan Yargı'nın Senaristi Eşi Sema Ergenekon'la İlgili Şaşırtan İtiraf!
Uğur Aslan'dan Yargı'nın Senaristi Eşi Sema Ergenekon'la İlgili Şaşırtan İtiraf!
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı'da Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan'dan Mehmet Akif Ersoy'un HaberTürk ekranlarında sunduğu 5. Gece programında Yargı'nın senaristi eşi Sema Ergenekon'la ilgili şaşırtan bir itiraf geldi.
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı'da Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan, dizinin ardından gerek şarkılarıyla gerekse yaptığı yorumlarla sık sık karşımıza çıkıyor.
Yargı'da Eren komiser karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Aslan, aynı zamanda dizinin senaristi Sema Ergenekon'un da eşi ve çocuklarının babası.
Örnek çift olarak gösterilen çiftimiz, aşklarını her fırsatta dile getiriyor ve gösteriyor. Evliliklerine, aşklarına yakından tanıklık ediyoruz.
Mehmet Akif Ersoy'un HaberTürk ekranlarında sunduğu 5. Gece programına katılan Aslan'dan eşiyle ilgili ilginç bir itiraf geldi.
Aslan, senarist eşi Sema Ergenekon için ''Bazen böyle kızdığı oyuncuya kendi repliğinde bazı şeyler söyletebiliyor.'' dedi.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
Bazı kullanıcılar Sema Ergenekon'un bu davranışını hoş karşılamadı ve profesyonel olmadığını belirtti. Sizce?
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