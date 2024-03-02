İddialı Paylaşımlarıyla Meşhur Ebru Polat'ın Son Videosundaki "At Gibi Kadınım" İması Dillere Fena Düştü!
İddialı Paylaşımlarıyla Meşhur Ebru Polat'ın Son Videosundaki "At Gibi Kadınım" İması Dillere Fena Düştü!
Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat'ın son videosundaki 'at gibi kadınım' iması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Dilan Polat davasında da adı sık sık geçen Ebru Polat'ı mutlaka duymuşsunuzdur. Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Ebru Polat, Instagram'daki lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlülerden bir tanesi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebru Polat, paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin sık sık konuşulan isimlerinden.
Instagram hesabında yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Polat'ın cesur pozlarına da mutlaka denk gelmişsinizdir.
Ünlü isim bugün de o pozlardan bir tanesiyle gündeme geldi.
İşte Polat'ın "Hahaha dıgıdık dıgıdık 🐎🐎" notuyla paylaştığı videosu 👇🏻
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Yolda yürüdüğü bir videoyu paylaşan Polat'ın paylaşımına at emojisi koyması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Gelin, kim ne demiş birlike bakalım!
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Siz Ebru Polat'ın paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻
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