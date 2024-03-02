Kime Daha Çok Yakışmış Gelin Birlikte Seçelim: Merve Boluğur, Defne Samyeli ve Gökçe Bahadır’ın Kırmızı Tarzı
Kime Daha Çok Yakışmış Gelin Birlikte Seçelim: Merve Boluğur, Defne Samyeli ve Gökçe Bahadır’ın Kırmızı Tarzı
Merve Boluğur, Defne Samyeli ve Gökçe Bahadır’ın kırmızı tarzlarına gelin hem birlikte bakalım hem de kırmızı en çok kime yakışmış birlikte seçelim!
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Merve Boluğur, Defne Samyeli ve Gökçe Bahadır... Üçü de birbirinden başarılı bu ünlü isimleri mutlaka tanıyorsunuzdur.
Merve Boluğur da Defne Samyeli de Gökçe Bahadır da hem güzellikleri hem başarıları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bazıları.
Biliyorsunuz ki ünlüler dünyasında benzer tarzlar ile sık sık karşılaşıyoruz. Hatta çoğu zaman ünlülerin tarzlarını karşılaştırmadan da edemiyoruz.
Bugün de ünlüler dünyasının dikkat çeken isimlerinden Merve Boluğur, Gökçe Bahadır ve Defne Samyeli'nin kırmızı tarzı herkesin dilindeydi.
Biz de kırmızı en çok kime yakışmış sizlerle birlikte seçelim istedik! Hazırsanız hadi, gelin birlikte kırmızı tarzı en çok kime yakışmış seçelim!
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Kim daha güzel taşımış?
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hangisi daha sürtük olarak soruyoranız hepside işinin ehli :)ayırt etmem
O kadar saçma bir karşılaştırma ki ? Bir kere Gökçe Bahadır , sanatı çizgisi ve karakteriyle resmen Norveç . Diğerlerini konuşmaya değer bulmuyorum. Tabi ki ... Devamını Gör