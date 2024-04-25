TikTok'ta Viral Oldu: İrem Derici, Henüz Hiçbir Yerde Yayınlanmayan Şarkısını Sahnede Söyledi!
TikTok'ta Viral Oldu: İrem Derici, Henüz Hiçbir Yerde Yayınlanmayan Şarkısını Sahnede Söyledi!
İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda Almanya'da verdiği konserde Mayıs ayında yayınlanacak Genco Ecer imzalı şarkısını ilk kez söyledi. TikTok'ta yayılan video kısa sürede büyük beğeni topladı!
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O Ses Türkiye'yle hayatımıza giren, "Kalbimin Tek Sahibine" ile rekorlara imza atan İrem Derici, sesi, sahnesi ve kombinleriyle sık sık gündem olan isimlerden.
Dobralığı ve sivri diliyle meşhur İrem Derici, gündemdeki olaylara verdiği tepkilerle dikkat çekiyor, kimileri kendisini inanılmaz doğal bulurken kimileri de bu hallerine bir türlü alışamıyor.
En son Hadise'nin frikik ayarından sonra verdiği tepki ve sahnede tercih ettiği dantelli kostümle gündeme oturan İrem Derici, bu sefer Mayıs ayında çıkarmayı planladığı şarkısıyla gündemde!
Şimdi dönelim asıl konuya! Geçtiğimiz haftalarda Almanya'da sahne alan İrem Derici sahnede Genco Ecer imzalı yeni şarkısını ilk kez söylemiş!
Seyircilerin çektiği video TikTok'ta hızla yayılınca da büyük beğeni toplamış! Hazırsanız gelin, Mayısı beklemeden İrem Derici'nin şarkısını bir güzel masaya yatıralım!
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Ne diyorsunuz? "Bilen İyi Biliyor" hit mi git mi? Hadi yorumlarda buluşalım!
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