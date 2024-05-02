Çiçeği Burnunda Anne Aslı Enver, Deneyimli Annelerden Acil Yardım İstedi!
Çiçeği Burnunda Anne Aslı Enver, Deneyimli Annelerden Acil Yardım İstedi!
Dünyalar güzeli kızı Elay'ı 4 Temmuz'da kucağına alan Aslı Enver, ilk defa dert yandı! Minik kızı Elay'dan bahseden güzel oyuncu deneyimli annelerden acil yardım istedi! 😂
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Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Hicran, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok başarılı projede yer alan Aslı Enver, oyunculuğunun yanında duru güzelliği ve zerafetiyle de çok beğenilen isimlerden!
Özel hayatıyla bir dönem gündemi çalkalayan ardından kabuğuna çekilen Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturarak herkesi şaşırtmıştı hatırlarsanız.
Çiftin sade olduğu kadar samimiyet kokan düğün fotoğrafları Aslı Enver'in mürüvvetini görmeyi bekleyen milyonların kalbini bırakmasına sebep olmuştu.
Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Aslı Enver, kız bebek beklediklerini açıklamıştı. 4 Temmuz'da da minik kızları Elay'ı kucaklarına almışlardı.
Birkaç ay sonra ilk yaşını dolduracak dünyalar güzeli kızının yüzünü yaklaşık altı ay kadar görememiştik.
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Fakat güzel oyuncu, geçtiğimiz ay merakımızı gidermeye karar verdi ve ortalık resmen ayağa kalktı! Elay'ın güzelliği herkesi büyüledi.
O tarihten beri kızını ara ara Instagram hesabının hikayesinde paylaşan Aslı Enver, anneliğe hemen adapte oldu. Uzunca bir süredir tüm vaktini kızını ayıran güzel oyuncu, verdiği bir röportajda ilk kez dert yandı! 🐒
Elay'ın uyumadığını söyleyen Aslı Enver, "Elay uyuyan bir bebek değil. Varsa bir çözümü olan, bir yol gösterecek biri nolur bana ulaşsın!" diyerek deneyimli annelerden acil yardım istedi.
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