Estetik Furyasına Sürüklenip Ameliyatlı Fotoğrafıyla Korkutan Petek Dinçöz'ün Annesinin Son Hali Şoke Etti!
Estetik Furyasına Sürüklenip Ameliyatlı Fotoğrafıyla Korkutan Petek Dinçöz'ün Annesinin Son Hali Şoke Etti!
Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, annesini de estetik furyasına dahil etmişti. 4 ay önce yüz gerdirme ameliyatı olan Dinçöz'ün annesinin toparlanmış hali yine ve yeniden şok geçirtti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile bir dönemin en popüler isimlerinden olan Petek Dinçöz'ü tanımayan yoktur.
2022 yılında Serkan Kadaloğlu ile 8 yıllık evliliğini bitirip gündeme oturan Petek Dinçöz, kısacık bir süre içerisinde çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar'a gönlünü yeniden kaptırmış ikinci düğününü de yapmıştı.
O gün bugündür magazin dünyasının uzağında olan Petek Dinçöz, hayatımıza duru güzelliğiyle girse de zaman içerisinde çok değişmişti ve kendisini senelerdir tanıdığımız için bu değişimi fark etmek de hiç zor olmamıştı.
Fakat asıl sürpriz geçtiğimiz aylarda gelmişti. Annesi Esra Süay Toğuş'u da estetik furyasına sürükleyen Dinçöz, annesinin ameliyattan önceki ve sonraki sargılı haliyle gündeme oturmuştu.
Ameliyatın üstünden dört ay geçti ve Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş'un doktoru yüzünün toparlanıp oturmuş halini paylaştı. Son zamanlarda estetik müdahaleler yüzünden şok almaya çok alıştık zaten ama Dinçöz'ün annesinin değişimi yine dillere düştü tabii.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Petek Dinçöz'ün annesinin ameliyattan 4 ay sonraki toparlanmış hali! 👇
Hazırsanız, gelin kim ne demiş beraber bakalım👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
O mat got ben böyle dometis çorbası içmedim :))
estetikçi muhtemelen ona indirim yaptı Petek dinçöz'ün annesi diyerek reklamını yapıyır