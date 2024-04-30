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Estetik Furyasına Sürüklenip Ameliyatlı Fotoğrafıyla Korkutan Petek Dinçöz'ün Annesinin Son Hali Şoke Etti!

Estetik Furyasına Sürüklenip Ameliyatlı Fotoğrafıyla Korkutan Petek Dinçöz'ün Annesinin Son Hali Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
30.04.2024 - 23:33

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, annesini de estetik furyasına dahil etmişti. 4 ay önce yüz gerdirme ameliyatı olan Dinçöz'ün annesinin toparlanmış hali yine ve yeniden şok geçirtti!

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Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile bir dönemin en popüler isimlerinden olan Petek Dinçöz'ü tanımayan yoktur.

Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile bir dönemin en popüler isimlerinden olan Petek Dinçöz'ü tanımayan yoktur.

2022 yılında Serkan Kadaloğlu ile 8 yıllık evliliğini bitirip gündeme oturan Petek Dinçöz, kısacık bir süre içerisinde çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar'a gönlünü yeniden kaptırmış ikinci düğününü de yapmıştı.

2022 yılında Serkan Kadaloğlu ile 8 yıllık evliliğini bitirip gündeme oturan Petek Dinçöz, kısacık bir süre içerisinde çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar'a gönlünü yeniden kaptırmış ikinci düğününü de yapmıştı.

O gün bugündür magazin dünyasının uzağında olan Petek Dinçöz, hayatımıza duru güzelliğiyle girse de zaman içerisinde çok değişmişti ve kendisini senelerdir tanıdığımız için bu değişimi fark etmek de hiç zor olmamıştı.

O gün bugündür magazin dünyasının uzağında olan Petek Dinçöz, hayatımıza duru güzelliğiyle girse de zaman içerisinde çok değişmişti ve kendisini senelerdir tanıdığımız için bu değişimi fark etmek de hiç zor olmamıştı.

Fakat asıl sürpriz geçtiğimiz aylarda gelmişti. Annesi Esra Süay Toğuş'u da estetik furyasına sürükleyen Dinçöz, annesinin ameliyattan önceki ve sonraki sargılı haliyle gündeme oturmuştu.

Fakat asıl sürpriz geçtiğimiz aylarda gelmişti. Annesi Esra Süay Toğuş'u da estetik furyasına sürükleyen Dinçöz, annesinin ameliyattan önceki ve sonraki sargılı haliyle gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ameliyatın üstünden dört ay geçti ve Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş'un doktoru yüzünün toparlanıp oturmuş halini paylaştı. Son zamanlarda estetik müdahaleler yüzünden şok almaya çok alıştık zaten ama Dinçöz'ün annesinin değişimi yine dillere düştü tabii.

Ameliyatın üstünden dört ay geçti ve Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş'un doktoru yüzünün toparlanıp oturmuş halini paylaştı. Son zamanlarda estetik müdahaleler yüzünden şok almaya çok alıştık zaten ama Dinçöz'ün annesinin değişimi yine dillere düştü tabii.
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İşte Petek Dinçöz'ün annesinin ameliyattan 4 ay sonraki toparlanmış hali! 👇

Hazırsanız, gelin kim ne demiş beraber bakalım👇

Hazırsanız, gelin kim ne demiş beraber bakalım👇

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gur.ebrar34

O mat got ben böyle dometis çorbası içmedim :))

Tribal Turk

estetikçi muhtemelen ona indirim yaptı Petek dinçöz'ün annesi diyerek reklamını yapıyır